Nächster Schritt in der Oberliga

Mit Mathis Koluch bleibt ein weiteres Nachwuchstalent Teil des Oberliga-Kaders des SC Hemmingen-Westerfeld. Der 19-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich entwickelt und soll nun den nächsten Schritt im Herrenfußball gehen.
Der SC Hemmingen-Westerfeld kann auch in der kommenden Saison auf Mathis Koluch bauen. Das Eigengewächs gehört weiterhin zum Aufgebot der 1. Herren und soll seine Entwicklung nach dem Aufstieg in die Oberliga konsequent fortsetzen.
Der 19-Jährige blickt auf eine erfolgreiche Spielzeit zurück. Als Kapitän führte er die U19 des Vereins an und hatte großen Anteil daran, dass die Mannschaft lange Zeit im Rennen um die Spitzenplätze blieb. Parallel dazu sammelte Koluch immer wieder Erfahrungen im Herrenbereich und empfahl sich dort für weitere Einsätze.
Ein besonderer Moment folgte im Landesligaspiel gegen Newroz Hildesheim. Dort stand der Defensivspieler erstmals in der Startformation der 1. Herren und setzte direkt ein Ausrufezeichen. Mit seinem ersten Pflichtspieltor im Seniorenbereich krönte er einen gelungenen Auftritt und unterstrich sein Potenzial.
Koluch zeichnet sich vor allem durch seine Vielseitigkeit aus. In der Defensive überzeugt er mit Spielverständnis, Tempo und gutem Stellungsspiel. Gleichzeitig schaltet er sich immer wieder aktiv in die Offensive ein und sorgt dort für zusätzliche Impulse.
Trainer Tim Hoffmann begleitet die Entwicklung des Nachwuchsspielers bereits seit mehreren Jahren. Schon in der U17 wurde Koluch regelmäßig an den Herrenbereich herangeführt. Nun soll der nächste Entwicklungsschritt folgen: die dauerhafte Etablierung im Oberliga-Kader des Aufsteigers.
Der Verein sieht in dem 19-Jährigen einen Spieler mit Perspektive, der sich durch kontinuierliche Leistungen und seine enge Verbindung zum Klub auszeichnet.
Für Koluch selbst besitzt die kommende Saison eine besondere Bedeutung. Nach zwölf Jahren im Trikot des SC Hemmingen-Westerfeld bietet sich ihm nun die Chance, erstmals mit seinem Heimatverein in der Oberliga aufzulaufen.
Mit seinem Verbleib setzt der SC Hemmingen-Westerfeld ein weiteres Zeichen für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit des Vereins. Der Defensivspieler soll Schritt für Schritt an die Anforderungen der neuen Spielklasse herangeführt werden und langfristig eine wichtige Rolle im Team übernehmen.