Nächster Schritt in der Oberliga SC Hemmingen-Westerfeld setzt weiter auf Eigengewächs Koluch von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Mit Mathis Koluch bleibt ein weiteres Nachwuchstalent Teil des Oberliga-Kaders des SC Hemmingen-Westerfeld. Der 19-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich entwickelt und soll nun den nächsten Schritt im Herrenfußball gehen.

Der SC Hemmingen-Westerfeld kann auch in der kommenden Saison auf Mathis Koluch bauen. Das Eigengewächs gehört weiterhin zum Aufgebot der 1. Herren und soll seine Entwicklung nach dem Aufstieg in die Oberliga konsequent fortsetzen. Der 19-Jährige blickt auf eine erfolgreiche Spielzeit zurück. Als Kapitän führte er die U19 des Vereins an und hatte großen Anteil daran, dass die Mannschaft lange Zeit im Rennen um die Spitzenplätze blieb. Parallel dazu sammelte Koluch immer wieder Erfahrungen im Herrenbereich und empfahl sich dort für weitere Einsätze.

Traumdebüt mit erstem Herrentor Ein besonderer Moment folgte im Landesligaspiel gegen Newroz Hildesheim. Dort stand der Defensivspieler erstmals in der Startformation der 1. Herren und setzte direkt ein Ausrufezeichen. Mit seinem ersten Pflichtspieltor im Seniorenbereich krönte er einen gelungenen Auftritt und unterstrich sein Potenzial. Koluch zeichnet sich vor allem durch seine Vielseitigkeit aus. In der Defensive überzeugt er mit Spielverständnis, Tempo und gutem Stellungsspiel. Gleichzeitig schaltet er sich immer wieder aktiv in die Offensive ein und sorgt dort für zusätzliche Impulse.