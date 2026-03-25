Nächster Schritt im Fernduell: Freiberg vor schwerer Aufgabe in Kassel

Spitze unter Beobachtung Mit 54 Punkten aus 25 Spielen liegt Freiberg zwei Zähler vor der SG Sonnenhof Großaspach. Der Vorsprung ist damit vorhanden, aber nicht beruhigend. Jeder Auswärtstermin besitzt in dieser Phase unmittelbares Gewicht, zumal Großaspach den Druck aufrechterhält. Kassel steht mit 37 Punkten auf Rang neun und bewegt sich im gesicherten Feld, ist aber stark genug, um einem Spitzenreiter den Rhythmus zu nehmen.

Beide Teams mit Rückenwind

Freiberg gewann zuletzt zuhause gegen Kickers Offenbach mit 2:0. Minos Gouras entschied die Partie mit seinen Treffern in der 47. und 82. Minute. Kassel kommt ebenfalls mit einem Erfolgserlebnis in dieses Spiel, nachdem die Mannschaft bei den Stuttgarter Kickers mit 1:0 gewann; Jan Dahlke erzielte dabei das einzige Tor. Beide Teams gehen also mit einem Sieg in dieses direkte Duell, was die Aufgabe für Freiberg zusätzlich anspruchsvoll macht.

Hinspiel als Warnung

Das erste Aufeinandertreffen dieser Saison gewann Freiberg mit 3:2. Julian Kudala und Leon Petö sorgten früh für eine 2:0-Führung, Adrian Bravo-Sanchez verkürzte, ehe Gal Grobelnik per Foulelfmeter auf 3:1 stellte. Doch auch danach blieb das Spiel unruhig: Abou Ballo sah bereits in der 32. Minute Gelb-Rot, später verkürzte Phinees Bonianga auf 2:3, zudem hielt Freiberg noch einen Foulelfmeter. Das Hinspiel war damit ein klarer Hinweis darauf, dass Kassel diesem Gegner das Spiel schwer machen kann.