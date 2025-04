Nächster Schalding-Härtetest im Allgäu: »Wir wollen gewinnen!«

Acht Spiele am Stück ohne Sieg stehen auf Seiten des SV Schalding-Heining seit dem 2:1-Auftaktdreier am 01. März zu Gast beim SV Kirchanschöring zu Buche - ein Frühjahr zum Vergessen! Lediglich gegen Schlusslicht TSV Rain (1:1), gegen Tabellenführer TSV 1860 München II (1:1) sowie gegen Regionalliga-Anwärter FC Pipinsried (1:1) gab es jeweils einen Punkt am heimischen Reuthinger Weg. Zuletzt gegen den TSV Kottern musste der SVS sogar die insgesamt neunte Pleite in dieser Spielzeit hinnehmen und so die Resthoffnungen auf eine Relegations-Teilnahme um die Regionalliga Bayern endgültig begraben.

Nun steht eine weite Auswärtsfahrt auf dem Programm: Denn für das Team von Trainer Stefan Köck geht's bereits am Freitag in's weit entfernte Allgäu. Genauer gesagt zum FC Memmingen, wo um 19 Uhr der nächste absolute Härtetest und eine Mannschaft, die weiter um den Regionalliga-Aufstieg kämpft, wartet...