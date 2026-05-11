Nächster Rückzug, Bezirksliga-Zugang und Kreisliga-Brüder wechseln

– Foto: Wilfried Wolf

Die SG Oppenweiler/Strümpfelbach verstärkt sich zur kommenden Saison in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall mit Deniz Kul. Der 18 Jahre alte Torhüter wechselt vom FV Löchgau ins Rohrbachtal und steht vor seinem ersten Schritt in den Aktivenbereich. Seine Ausbildung führte ihn zuvor zu mehreren namhaften Stationen der Region: TSG Backnang, SG Sonnenhof Großaspach, VfR Aalen und zuletzt FV Löchgau, wo er in der U19-Verbandsstaffel auf sich aufmerksam machte. Für die SGOS ist Kul ein Zugang mit klarer Perspektive. Er bringt gute Grundlagen, Entwicklungspotenzial und die Chance mit, im Herrenfußball zu wachsen.

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KSG Eislingen

Die KSG Eislingen ergänzt ihren Kader für die Saison 2026/27 in der Kreisliga A3 Neckar/Fils mit zwei Brüdern. Can und Cem Önder wechseln zur neuen Spielzeit zur KSG und bringen unterschiedliche Profile mit. Cem kommt aus der A-Jugend des 1. FC Eislingen, wo er noch als Offensivspieler auf Torejagd geht und nun den Schritt in den Aktivenbereich vorbereitet. Sein älterer Bruder Can steht derzeit beim SC Geislingen unter Vertrag und ist in der Defensive zu Hause. Für Eislingen ist das Brüderpaar ein Zugang mit sportlicher Perspektive und besonderer gemeinsamer Geschichte.

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Fußballbezirk Franken

Der SC Oberes Zabergäu hat das Reserve-Spiel am 10.05.26 abgesagt. Dies ist die 3 Absage im laufenden Spieljahr

Gem der SPO muss der SC oberes Zabergäu daher aus der Wertung der Reservestaffel 2 genommen werden.

Alle bisher ausgetragenen Spiele werden aus der Wertung genommen, die noch offenen sind abgesetzt.

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