 2026-03-13T07:45:35.464Z

Im Nachfassen

Nächster Rückschlag: Warum Luke Vollrath optimistisch bleibt

Luke Vollrath hatte sich gerade erst nach seinem Kollaps zurückgekämpft, nun fällt der Angreifer des SV Guntersblum für mindestens neun Monate verletzt aus +++ Doch er bleibt positiv

von Franziska Donauer · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Der Guntersblumer Angreifer Luke Vollrath (links, hier gegen Finthens Sebastian Kühn) beim Abschluss. Archivfoto: Kristina Schäfer/hbz
Der Guntersblumer Angreifer Luke Vollrath (links, hier gegen Finthens Sebastian Kühn) beim Abschluss. Archivfoto: Kristina Schäfer/hbz

Verlinkte Inhalte

BZL Rheinhessen
Guntersblum
Luke Vollrath
Luke Vollrath

Guntersblum. Eines kann man Luke Vollrath nicht nehmen. Seinen Optimismus. Obwohl der Angreifer des Bezirksligisten SV Guntersblum sich am Sonntag im Spiel beim FSV Saulheim die Achillessehne riss. Obwohl er deshalb mindestens neun Monate lang ausfällt. Obwohl er sich nach einem Zusammenbruch im November gerade erst zurückgekämpft hatte und selbst sagt: „Ein Achillessehnenriss ist – mit einem Kreuzbandriss – das Schlimmste für einen Fußballer.“

Was er zum erneuten Rückschlag sagt und wie es für ihn weitergeht, erfahrt ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.