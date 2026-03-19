Nächster Rückschlag: Warum Luke Vollrath optimistisch bleibt

Der Guntersblumer Angreifer Luke Vollrath (links, hier gegen Finthens Sebastian Kühn) beim Abschluss. Archivfoto: Kristina Schäfer/hbz

Guntersblum. Eines kann man Luke Vollrath nicht nehmen. Seinen Optimismus. Obwohl der Angreifer des Bezirksligisten SV Guntersblum sich am Sonntag im Spiel beim FSV Saulheim die Achillessehne riss. Obwohl er deshalb mindestens neun Monate lang ausfällt. Obwohl er sich nach einem Zusammenbruch im November gerade erst zurückgekämpft hatte und selbst sagt: „Ein Achillessehnenriss ist – mit einem Kreuzbandriss – das Schlimmste für einen Fußballer.“

Was er zum erneuten Rückschlag sagt und wie es für ihn weitergeht, erfahrt ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.