Nächster Rückschlag: Uphusen kassiert Last-Minute-Ausgleich

Der TB Uphusen startete als Aufstiegsaspirant in die Saison, kommt aber weiter nicht ins Rollen. Auf eigener Anlage gab er gegen den bislang noch punktlosen FC Worpswede den sicher geglaubten Sieg aus der Hand.
Dabei legte der Landesliga-Absteiger einen überzeugenden Beginn hin. Er dominierte die Begegnung und ging nach einer Viertelstunde durch einen Foulelfmeter in Führung, den Daniel Throl zum 1:0 verwandelte. Anschließend verpasste es der TBU jedoch, den Vorsprung trotz ausreichend vorhandener Gelegenheiten auszubauen. Damit blieben die im bisherigen Saisonverlauf doch recht chancenlosen Gäste in der Partie. In der Nachspielzeit hatten sie zudem das Glück auf ihrer Seite, als Schiedsrichter Hergen Dierks ihnen ebenfalls einen Strafstoß zusprach. Ferdinand Takyi ließ sich die Möglichkeit nicht entgehen und traf zum 1:1-Endstand.
Somit steht der TB Uphusen nach vier Partien bei nur fünf Zählern und lediglich drei erzielten Treffern. Das Gastspiel bei der auf Rang drei liegenden Heeslinger Reserve besitzt bereits wegweisenden Charakter. Der FC Worpswede dagegen dürfte durch den Punktgewinn Glaube an die eigenen Fähigkeiten gewonnen haben und geht gestärkt in das Kreisduell gegen Ritterhude.