– Foto: Steffi Rathje

Nächster Rückschlag: Uphusen kassiert Last-Minute-Ausgleich Erster Zähler für Worpswede Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 TB Uphusen Worpswede

Der TB Uphusen startete als Aufstiegsaspirant in die Saison, kommt aber weiter nicht ins Rollen. Auf eigener Anlage gab er gegen den bislang noch punktlosen FC Worpswede den sicher geglaubten Sieg aus der Hand.

Dabei legte der Landesliga-Absteiger einen überzeugenden Beginn hin. Er dominierte die Begegnung und ging nach einer Viertelstunde durch einen Foulelfmeter in Führung, den Daniel Throl zum 1:0 verwandelte. Anschließend verpasste es der TBU jedoch, den Vorsprung trotz ausreichend vorhandener Gelegenheiten auszubauen. Damit blieben die im bisherigen Saisonverlauf doch recht chancenlosen Gäste in der Partie. In der Nachspielzeit hatten sie zudem das Glück auf ihrer Seite, als Schiedsrichter Hergen Dierks ihnen ebenfalls einen Strafstoß zusprach. Ferdinand Takyi ließ sich die Möglichkeit nicht entgehen und traf zum 1:1-Endstand.