Nächster Rückschlag für Viktoria: Othmane El Idrissi fällt lange aus

So schreibt der Verein in einer Pressemitteilung: "Unser 19 Jahre alter Offensivspieler musste im Heimspiel gegen die SpVgg Hankofen-Hailing verletzt den Platz verlassen und wurde danach im Klinikum Aschaffenburg-Alzenau eingehend untersucht. Das Ergebnis ist wenig erfreulich: Die Leihgabe des SV Darmstadt 98 zog sich einen Muskelbündelriss zu und fällt zwei bis drei Monate aus. Es ist nach Emirhan Delikaya, Henry Held, Hendrik Ehmann und Niklas Biehrer der fünfte längerfristige Ausfall in dieser Spielzeit."



El Idrisi sorgte bei seinem Debüt in der Regionalliga Bayern Anfang September für Schlagzeilen, als er nach brutalem Einsteigen glatt Rot sah und anschließend für satte fünf (!) Spiele gesperrt wurde. Von dem denkbar schlechten Start ließ sich aber der 19-Jährige nicht unterkriegen und erkämpfte sich nach seiner Rückkehr einen Stammplatz. Zuletzt durfte er siebenmal von Anfang an ran. Nun aber der bittere Rückschlag, den SVA-Cheftrainer Daniel Soldevilla wie folgt kommentiert: "Es ist sehr ärgerlich und ein Stück weit auch frustrierend, den nächsten Ausfall wegstecken zu müssen. Dennoch hätte es auch noch deutlich schlimmer kommen können, es stand auch ein Muskelabriss zur Debatte. Auch für Otto ist es sehr schade, er hatte sich gut ins Team integriert und war auf einem sehr guten Weg. Wir wünschen Otto beste Genesung und dass er schnell wieder fit auf den Platz zurückkehrt."



Für die Viktoria steht am Freitag das ultrawichtige Heimspiel gegen die ebenfalls kriselnde SpVgg Bayreuth auf dem Programm.