Nächster Rückschlag für TSV Neuried – Negativtrend setzt sich gegen Tabellenvorletzten fort

Die Anhänger des ASV Habach begleiten ihre Mannschaft meist zahlreich zu den Spielen, so auch am Samstagabend beim TSV Neuried. Warum einige jedoch ihren Abfall nicht wieder mitnahmen, blieb ihr Geheimnis. Vielleicht lag es an der Euphorie über den wichtigen Dreier im Abstiegskampf. Der Tabellenvorletzte aus dem Oberland siegte auf dem Neurieder Kunstrasen mit 2:1 (1:1) und sendete in seiner ersten Partie nach der Winterpause ein kräftiges Lebenszeichen. „Unter dem Strich war der Sieg nicht unverdient. Sie wollten ihn mehr als wir“, resümierte TSV-Coach Thomas Hiechinger enttäuscht.

Thomas Hiechinger, Trainer des TSV Neuried, über die Zeitstrafe für Angreifer Gianmauro Masella.

Die Neurieder setzten auf eigenen Ballbesitz, agierten dabei aber oft zu behäbig und leisteten sich fatale Abspielfehler. Einer davon führte zum Ausgleich, als Manuel Ntum patzte. Der folgende Pass in die Spitze wurde von Durim Gjocaj eiskalt verwandelt (29.).

Nach der Pause rückte vermehrt der Schiedsrichter in den Mittelpunkt, der in einer immer hitziger werdenden Partie keinen leichten Stand hatte. Masella erhielt eine Zeitstrafe, obwohl er auch gegenüber seinem Coach seine Unschuld beteuerte. „Ich werde mir die Szene im Video noch mal anschauen“, sagte Hiechinger. Die Unterzahl überstand Neuried gut, agierte entschlossener als zuvor. In der Offensive gelang den Grün-Weißen an diesem kalten Abend jedoch nur sehr wenig.

„Mir fehlt momentan noch eine Idee, wie wir gegen diese Gegner bestehen sollen.“

Thomas Hiechinger über die anstehenden Spiele gegen Aubing und Penzberg.

Gefährlicher agierten die Gäste, die in der 69. Minute jubeln durften: Ein langer Freistoß landete auf dem Kopf von Florian Kögl, dessen Versuch senkte sich ins Tor. TSV-Keeper Martin Egner war weggerutscht und konnte nicht mehr eingreifen. „Den hält er normal locker“, so Hiechinger. Als der Unparteiische seiner Elf wie schon in der ersten Halbzeit nach einer Attacke gegen Joker Roman Kriebel einen Elfmeter verweigerte, war der Frust noch größer.

Statt sich Luft im Tabellenkeller zu verschaffen, drohen den Neuriedern ungemütliche Wochen. Mit dem formstarken Tabellensechsten, 1. FC Penzberg, und Spitzenreiter SV Aubing warten zwei hochkarätige Gegner auf den TSV, der in der Rückrunde nach fünf Partien weiter sieglos ist. „Mir fehlt momentan noch eine Idee, wie wir gegen diese Gegner bestehen sollen“, gab Hiechinger zu. (toh)