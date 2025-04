Nettetal ist auf dem Weg zurück in die Landesliga. – Foto: Markus Verwimp

Nächster Rückschlag für den SC Union Nettetal Beim SV Biemenhorst kassiert Union Nettetal zum zweiten Mal hintereinander eine hohe Niederlage. Insbesondere in der zweiten Halbzeit bleibt die Mannschaft einmal mehr vieles schuldig. Trotzdem gibt es auch einen positiven Aspekt. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Biemenhorst Nettetal

Der Start in die Partie war gut – doch das Ende wurde dann abermals bitter für Union Nettetal. Mit 1:4 (1:2) unterlag die Mannschaft am Sonntag beim SV Biemenhorst. Mit dem gleichen Ergebnis verlor Nettetal bereits in der Vorwoche das Kellerduell gegen den TVD Velbert. „Das Ergebnis ist natürlich enttäuschend. Wir haben in zwei Spielen acht Tore kassiert. Da brauchen wir nichts analysieren, das ist bittere Realität“, sagte ein enttäuschter Trainer Kemal Kuc nach dem Spiel.

Die Anfangsphase verlief zunächst vielversprechend. Nettetal hatte die Hausherren in der im Griff. Nach einem guten Ball von Kaies Alaisame im Mittelfeld auf Malik Timmerberg führte der SCU nach neun Minuten mit 1:0. In der Folge blieben die Nettetaler weiter am Drücker. Sechs Minuten später zog Leonit Popova über die Außenbahn in den Strafraum hinein – der anschließende Abschluss von Timmerberg wurde im letzten Moment vom Innenverteidiger geblockt. Auch den Schuss von Alaisame konnten die Hausherren durch Torwart Rene Konst entschärfen. „Bis dato war es ein sehr gutes Niveau von uns“, fand Kuc. Seine Mannschaft übte offensiv deutlich mehr Druck aus. In der 27. Minute kippte die Partie jedoch. Nach Foulspiel von Pascal Schellhammer ertönte folgerichtig der Elfmeterpfiff durch Schiedsrichter Jens Laux. Joshua Müller trat an und verwandelte in der 27. Minute sicher zum 1:1-Ausgleich. Zehn Minuten später lief Nettetal dann in einen Konter, als man 70 Meter vor dem eigenen Tor den Ball verlor. Nach einem langen Ball markierte Luca Puhe in der 38. Minute die 2:1-Pausenführung für Biemenhorst.