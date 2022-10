Nächster Rückschlag für den KBC Die Zuschauer sehen einen verdienten 6:2-Sieg der Dürener Zweiten in Kohlscheid. Die Gastgeber machen zu viele Fehler.

Sechs Tore hatte die zweite Mannschaft des 1. FC Düren in dieser Landesliga-Saison bislang erzielt – und sechs weitere Treffer kamen beim souveränen 6:2 (3:0)-Erfolg beim Kohlscheider BC hinzu, sehr zum Verdruss der Hausherren, die erneut zu viele Fehler in der Defensive machten.

Den Auftakt machte Elias Egouli: Der großgewachsene Verteidiger wuchtete einen Eckball mit dem Kopf unhaltbar ins Tor (10.). Die Hausherren versuchten durchaus mitzuspielen, doch die effektiven Dürener nutzten fast jeden Fehler gnadenlos aus. So auch in der 20. Minute: Nach einem kurz gespielten Abstoß brachten sich die Schwarz-Gelben selbst in Bedrängnis, ­Philipp Welter eroberte den Ball, zog zur Grundlinie durch und brachte eine mustergültige Hereingabe zu ­Philipp Simon, der zum 2:0 verwandelte.

Und es wurde noch bitterer: Kohlscheids Mikail Bayindir blieb nach einem Schlag auf den rechten Knöchel mehrere Minuten liegen und musste vom Platz getragen werden. Das hinterließ Wirkung bei den Gastgebern, die kurz darauf Timo Kondziella aus den Augen verloren. Dieser konnte fast unbedrängt in den Strafraum dribbeln und auf Philipp Welter ablegen, der problemlos das 3:0 besorgte (35.).

Doch die Hausherren ergaben sich nicht kampflos. Zum Start der zweiten Hälfte hatten sie ihre beste Phase im Spiel und belohnten sich prompt. Cebrail Bayindir wurde gut freigespielt im Strafraum und zimmerte die Kugel zum Anschlusstreffer ins Netz (52.). Doch der nächste individuelle Fehler sorgte für die Vorentscheidung. Simon sprintete wenige Minuten später in einen zu kurzen Rückpass und hatte keine Mühe, Keeper Jannik Hohnl zu umkurven und zum 4:1 einzuschieben (57.). Ganz kurz keimte noch mal Hoffnung auf, nachdem der viel arbeitende Timo Staritz eine Hereingabe von Lucas Götte zum 2:4 ins Netz köpfte (69.). Dann machten die Kohlscheider auf, was den gut kombinierenden Gästen weitere Räume verschaffte, deren Trainer Ingo Müller bei den Einwechslungen zudem ein gutes Händchen bewies. Denn erst versenkte Leon Chrisanth einen Querschläger zum 5:2 (81.), kurz vor Abpfiff setzte Luca Wantke mit einem sehenswerten Lupfer über Hohnl den Schlusspunkt (86.).

„Mit so vielen individuellen Fehlern kann man in der Landesliga nicht gewinnen”, ärgerte sich KBC-Trainer Andreas Puzicha über die dritte Niederlage in Folge, in denen man insgesamt 15 Gegentore kassierte. Deutlich besser war wenig überraschend die Laune bei seinem Gegenüber. „Wir haben den KBC gut auseinandergezogen und mit dem hohen Tempo waren einige Chancen zwangsläufig. Heute haben wir uns für unseren Einsatz richtig belohnt”, freute sich Müller.