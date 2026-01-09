Nächster Rückkehrer für die SG Breisach/Gündlingen

Die SG Breisach/Gündlingen darf sich bereits zur Rückrunde über einen weiteren, aus Breisach stammenden Rückkehrer freuen.

Bakary Jammeh schließt sich seinem Heimatverein an, bei dem er fortan gemeinsam mit seinem Bruder Ansuman auf dem Platz stehen wird.