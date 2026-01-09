Nächster Rückkehrer für die SG Breisach/Gündlingen

Die SG Breisach/Gündlingen darf sich bereits zur Rückrunde über einen weiteren, aus Breisach stammenden Rückkehrer freuen.
Bakary Jammeh schließt sich seinem Heimatverein an, bei dem er fortan gemeinsam mit seinem Bruder Ansuman auf dem Platz stehen wird.
Bakary, der in seiner Zeit als Jugendspieler zur JFV Tuniberg wechselte und seine ersten Erfahrungen im Aktivenbereich beim SV Opfingen sammelte, ging seit der Saison 2024/2025 für den FC Wolfenweiler/Schallstadt auf Torejagd.
Die Sportliche Leitung der SG freut sich, mit Bakary einen weiteren jungen und ambitionierten Spieler, der das Offensivspiel mit seinen fußballerischen Fähigkeiten ganz sicher bereichern wird, vom eingeschlagenen Weg überzeugt zu haben.