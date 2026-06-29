Nächster Rückkehrer für den FC Land Wursten

FC Land Wursten

Der FC Land Wursten kann einen weiteren Sommerneuzugang präsentieren und setzt dabei auf ein bekanntes Gesicht: Aike Horstmann wechselt vom LTS Bremerhaven zurück zu seinem Heimatverein.

Der Offensivakteur hatte bis 2020 sämtliche Jugendmannschaften des FC durchlaufen. Nach einer Zwischenstation beim TV Langen zog es ihn zum LTS Bremerhaven, wo er zuletzt drei Spielzeiten lang auflief. Trainer Sebastian Steeg verspricht sich viel von dem Rückkehrer: „Mit Aike verpflichten wir einen spielstarken und physisch robusten Offensivspieler. Trotz seines jungen Alters hat er schon einige Spiele in höherklassigen Ligen auf dem Buckel. Mit dieser Neuverpflichtung soll unsere Offensive neue Impulse erhalten.“