Nächster Rückkehrer für 1860 München: Ott kommt aus Köln

Nach nur einem Jahr kehrt Raphael Ott zurück zum TSV 1860 München. Zuletzt spielte er für Viktoria Köln und den FC Schalke 04 II.
Raphael Ott ist zurück beim TSV 1860 München. Der 20-Jährige kehrt nach einem Jahr bei Viktoria Köln an die Grünwalder Straße 114 zurück und soll die Offensive der Löwen verstärken. Der offensive Mittelfeldspieler kann auch im Sturm eingesetzt werden und wird künftig mit der Rückennummer 27 auflaufen. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Vereine Stillschweigen.
Für Ott ist es die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Der gebürtige Weilheimer spielte seit 2016 im Nachwuchs des TSV 1860 und schaffte schließlich den Sprung zu den Profis. 14-mal stand er für die Löwen in der 3. Liga auf dem Platz und erzielte dabei einen Treffer – und dieser eine Treffer dürfte vielen Löwen-Fans besonders in Erinnerung geblieben sein. Im Grünwalder Stadion traf Ott gegen Viktoria Köln per spektakulärem Fallrückzieher. Ausgerechnet gegen jenen Verein, zu dem es ihn im vergangenen Sommer ziehen sollte.
In Köln kam Ott in der vergangenen Saison auf sieben Einsätze und drei Tore – allesamt im Landespokal. Im Winter folgte dann der nächste Tapetenwechsel: Ott wurde für die Rückrunde an den FC Schalke 04 II ausgeliehen. Für die Zweitvertretung der Königsblauen absolvierte er 15 Partien, erzielte zwei Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor.
„Raphael wurde viele Jahre in unserem Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet“, sagt Thomas Probst, Geschäftsführer der TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH. „Bei uns hat er seine technischen Qualitäten verfeinert, sein Spiel entwickelt und schlussendlich seinen ersten Einsatz in der 3. Liga gefeiert. Schön, dass er seinen weiteren sportlichen Weg nun wieder mit uns geht.“
Auch Ott selbst freut sich über die Rückkehr: „Ich bin sehr glücklich, wieder an der Grünwalder Straße zu sein und das Trikot des TSV 1860 München tragen zu dürfen“, sagt der 20‑Jährige. „Als mein Vertrag zum Ende der Saison 2024/25 nicht verlängert wurde, habe ich die Chance genutzt, mir in einer neuen Stadt andere Eindrücke zu holen. Auch auf Schalke habe ich bei einem großen Traditionsverein einiges dazugelernt. Nun kehre ich mit mehr Erfahrung zurück und werde diese für meine persönliche Entwicklung nutzen.“
Damit schließt sich für Ott ein Kreis. 2016 kam er als Nachwuchsspieler zum TSV 1860, nun kehrt er nach einem Jahr in Köln und Gelsenkirchen zurück. Und vielleicht sorgt der Offensivspieler an der Grünwalder Straße 114 bald wieder für einen Moment, der den Löwen-Fans in Erinnerung bleibt.