Nächster Regionalliga-Spieler des FC Bayern wechselt in die Serie A

Ljubo Puljic (re.) wechselt zu Atalanta Bergamo. – Foto: Marc Marasescu

Noch herrscht sommerliche Ruhe an der Säbener Straße in München. Klar, die Profis sind mit ihren Nationalteams zu einem großen Teil bei der Weltmeisterschaft im Einsatz. Aber auch die Amateure sind noch nicht wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Der neue Cheftrainer Dante, der die Nachfolge von Holger Seitz übernommen hat, bittet erst am 22. Juni zum Trainingsauftakt. Die neue Spielzeit in der Regionalliga Bayern soll dann einen Monat später am 23. Juli mit dem Eröffnungsspiel beginnen. Eine Woche vor dem Start der zweiten Mannschaft in die Vorbereitung hat der FC Bayern bekanntgegeben, dass sich Ljubo Puljic verabschieden wird. Der 19-jährige Kroate hatte ursprünglich noch bis zum kommenden Sommer 2027 Vertrag, nimmt nun aber ein Angebot des italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo an.

Puljic war vor drei Jahren im Sommer 2023 als Teenager von NK Osijek für die laut transfermarkt.de stolze Summe von 2,8 Millionen Euro nach München gekommen. In der abgelaufenen Saison 2025/26 kam er für die Bayern-Amateure insgesamt 15 Mal in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Zudem stand der Defensivspezialist mit dem Gardemaß von 1,94 Meter Körpergröße dreimal für die U19 auf dem Platz.

Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung beim FC Bayern München, erklärt in einer Pressemitteilung: "Ljubo hat die Möglichkeit bekommen, bei einem Club aus der Serie A den nächsten Entwicklungsschritt hin zum Fußballprofi zu machen. Wir bedanken uns für seinen Einsatz in unseren Nachwuchsteams und wünschen ihm für seine persönliche sowie sportliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg bei Atalanta Bergamo."