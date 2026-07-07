Nächster Prüfstein: Oberligist mit zwei Testspielen

Für die Young Boys Reutlingen beginnt der zweite Prüfstein des Sommers mit einer neuen Frage: Wie viel Oberliga-Reife steckt schon im Aufsteiger? Nach dem historischen Meisterstück in der Verbandsliga und dem knappen 2:3 bei den Stuttgarter Kickers wartet am Mittwoch der TSV Bernhausen als nächster Maßstab auf Volker Grimmingers Mannschaft.
Der Gegner aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, ist mehr als ein bloßer Sparringspartner. Bernhausen zählt dort zu den Spitzenteams und wird den Young Boys eine andere Aufgabe stellen als die Kickers: weniger Regionalliga-Wucht, dafür die Pflicht, selbst mehr Spielkontrolle zu übernehmen. Gerade solche Partien sind für einen Aufsteiger aufschlussreich, weil sie zeigen, ob eine Mannschaft nicht nur reagieren, sondern auch gestalten kann.
Reutlingen hat seine Vorbereitung erst in der vergangenen Woche begonnen, doch der Auftakt in Degerloch lieferte bereits brauchbare Hinweise. Gegen die Stuttgarter Kickers führte Marko Drljo früh, später glich Alija Enilson in der 88. Minute zum 2:2 aus, ehe Nevio Schembri den Regionalligisten doch noch zum 3:2 schoss. Das Ergebnis war nebensächlich, der Auftritt nicht. Die Young Boys wirkten mutig, belastbar und keineswegs beeindruckt von der höheren Klasse.
Nun geht es für Trainer Volker Grimminger darum, aus diesem Achtungserfolg keine Zufriedenheit entstehen zu lassen. Der Kader ist nach dem historischen Aufstieg erweitert worden, vor allem mit Spielern aus der Region: Moritz Kuhn, Tim Wöhrle, Alija Enilson, Andrija Milenkovic, Lucas Pogadl, Liam Asmelash und Jonas Meiser kamen vom SSV Reutlingen, dazu Mika Seeger und Salem Chettibi von den Stuttgarter Kickers, Eser Gümüs vom SV Oberachern, Florian Krajinovic vom FC Nöttingen und Florian Mack vom 1. Göppinger SV. Sie alle müssen in den kommenden Wochen Rollen finden, nicht nur Namen im Kader sein.
Nach Bernhausen wartet am Sonntag mit dem FV Illertissen ein noch schärferer Gradmesser. Der langjährige Regionalligist wurde zuletzt Vierter in Bayern. Der Sommer der Young Boys bleibt also bewusst anspruchsvoll. Wer erstmals Oberliga spielt, braucht genau solche Vergleiche: gegen unten nicht nachlässig, gegen oben nicht ängstlich und zugleich offen für die nötigen Korrekturen dieser langen Vorbereitung.