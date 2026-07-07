Nächster Prüfstein: Oberligist mit zwei Testspielen

Nun geht es für Trainer Volker Grimminger darum, aus diesem Achtungserfolg keine Zufriedenheit entstehen zu lassen. Der Kader ist nach dem historischen Aufstieg erweitert worden, vor allem mit Spielern aus der Region: Moritz Kuhn, Tim Wöhrle, Alija Enilson, Andrija Milenkovic, Lucas Pogadl, Liam Asmelash und Jonas Meiser kamen vom SSV Reutlingen, dazu Mika Seeger und Salem Chettibi von den Stuttgarter Kickers, Eser Gümüs vom SV Oberachern, Florian Krajinovic vom FC Nöttingen und Florian Mack vom 1. Göppinger SV. Sie alle müssen in den kommenden Wochen Rollen finden, nicht nur Namen im Kader sein.

Nach Bernhausen wartet am Sonntag mit dem FV Illertissen ein noch schärferer Gradmesser. Der langjährige Regionalligist wurde zuletzt Vierter in Bayern. Der Sommer der Young Boys bleibt also bewusst anspruchsvoll. Wer erstmals Oberliga spielt, braucht genau solche Vergleiche: gegen unten nicht nachlässig, gegen oben nicht ängstlich und zugleich offen für die nötigen Korrekturen dieser langen Vorbereitung.