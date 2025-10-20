Nächster Pokalerfolg - Oberweimar gewinnt in Gaberndorf

Durch eine sehr erwachsene Leistung gewann der VfB am Ende hoch verdient mit 4:1 in Gaberndorf und kommt im Kreispokal so erneut eine Runde weiter. Zunächst musste man trotz deutlicher Überlegenheit im Spiel jedoch das 0:1 hinnehmen. Nach einem Freistoß am 16er setzte ein Gaberndorfer im Nachschuss schneller nach und überwand Keeper Bülling (22.). Max Köditz egalisierte dies mit einem herrlichen Schlenker ins linke obere Eck nach Ablage von Ahmad Mustafa in der 33. Minute. Kurz drauf rettete Bülling unglaublich mit einem Reflex einen Schuss von Meier aus zwei Metern.

Direkt nach der Pause erhöhte Ole Hoffmann nach Vorlage von Lenny Prohl zum 2:1 (46.). Mit dem 3:1 durch Ludwig Herzog nach Flanke Kakha Dumbadze war das Spiel gelaufen. Es folgte noch das 4:1 durch Sebastian Jauß - völlig frei stehend bei einer Ecke von Ole Hoffmann. Zum Ende hin gab es noch einige Chancen für den VfB, u.a. einen Lattenknaller-Freistoß von Ludwig Herzog. Gaberndorf hat heute alles rein geworfen und großartig gekämpft. Unsere Herren haben es jedoch super angenommen und verdient das Spiel für sich entschieden.