Nächster Perspektivspieler: Fabian Siemienik verstärkt den SCH Der SC Hemmingen-Westerfeld setzt seine Kaderplanung mit einem weiteren jungen Talent fort von red · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Mit Fabian Siemienik hat der SC Hemmingen-Westerfeld den nächsten Neuzugang für die bevorstehende Oberliga-Saison verpflichtet. Der 18-jährige Außenverteidiger soll auf der rechten Seite für zusätzliche Qualität sorgen und den Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders weiter beleben.

Der Defensivspieler stammt aus der Region und passt damit in die Strategie des Vereins, talentierte Nachwuchsspieler gezielt an den Herrenfußball heranzuführen. Ausbildung auf hohem Niveau Seine fußballerische Ausbildung absolvierte Siemienik zunächst im Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96. Anschließend setzte er seine Entwicklung beim MSV Duisburg fort, ehe er zuletzt für den TSV Havelse auflief.

Durch diese Stationen sammelte der Außenverteidiger wertvolle Erfahrungen im leistungsorientierten Nachwuchsfußball und bringt beste Voraussetzungen für den nächsten Karriereschritt mit. Der 18-Jährige zeichnet sich insbesondere durch seine hohe Laufbereitschaft, sein Tempo und seine Zweikampfstärke aus. Sowohl in der Defensivarbeit als auch mit offensiven Vorstößen über die Außenbahn soll Siemienik neue Impulse setzen.