Nächster Perspektivspieler: Fabian Siemienik verstärkt den SCH

Mit Fabian Siemienik hat der SC Hemmingen-Westerfeld den nächsten Neuzugang für die bevorstehende Oberliga-Saison verpflichtet. Der 18-jährige Außenverteidiger soll auf der rechten Seite für zusätzliche Qualität sorgen und den Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders weiter beleben.
Der Defensivspieler stammt aus der Region und passt damit in die Strategie des Vereins, talentierte Nachwuchsspieler gezielt an den Herrenfußball heranzuführen.
Seine fußballerische Ausbildung absolvierte Siemienik zunächst im Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96. Anschließend setzte er seine Entwicklung beim MSV Duisburg fort, ehe er zuletzt für den TSV Havelse auflief.
Durch diese Stationen sammelte der Außenverteidiger wertvolle Erfahrungen im leistungsorientierten Nachwuchsfußball und bringt beste Voraussetzungen für den nächsten Karriereschritt mit.
Der 18-Jährige zeichnet sich insbesondere durch seine hohe Laufbereitschaft, sein Tempo und seine Zweikampfstärke aus. Sowohl in der Defensivarbeit als auch mit offensiven Vorstößen über die Außenbahn soll Siemienik neue Impulse setzen.
Bereits in den ersten Wochen der Sommervorbereitung hinterließ der Neuzugang einen positiven Eindruck. Mit engagierten Auftritten empfahl er sich früh für weitere Aufgaben und bestätigte die Erwartungen der Verantwortlichen.
Mit der Verpflichtung von Fabian Siemienik unterstreicht der SC Hemmingen-Westerfeld erneut seinen Weg, entwicklungsfähige Spieler mit hochwertiger Ausbildung an den Verein zu binden. Der junge Außenverteidiger soll sich in der Oberliga kontinuierlich weiterentwickeln und Schritt für Schritt an das Niveau im Herrenbereich herangeführt werden.
Für den Aufsteiger ist Siemienik damit ein weiterer wichtiger Baustein für die Zukunft – ein talentierter Spieler, der sportliche Qualität mit großem Entwicklungspotenzial verbindet.