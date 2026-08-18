Nächster personeller Umbruch beim TSV Neuried – Der Wunsch: Saison ohne großes Zittern

Zurück in Neuried – diesmal als Spieler: Ex-Trainer Alem Besirevic. – Foto: Michael Schönwälder

Kreisligist TSV Neuried hat seinen Kader verbreitert. Einige Leistungsträger sind jedoch weg, dafür sorgt Ex-Trainer Alem Besirevic als Neuzugang für Hoffnung.

Eine Saison wie die abgelaufene wollen die Fußballer des TSV Neuried nicht noch einmal erleben. „Das war wirklich Horror“, sagt Stefan Simic rückblickend, der die Mannschaft seit diesem Sommer fest im Trainergespann mit Robert Schöttl betreut. Als Bezirksliga-Absteiger musste der Würmtal-Klub in der vergangenen Rückrunde erneut mit allen Kräften um das Überleben ringen und sicherte erst mit einem Sieg am letzten Spieltag den Klassenerhalt in der Kreisliga 2 München – nicht der Anspruch des ehemaligen Landesligisten, der es jahrelang gewohnt war, in deutlich höheren Gefilden des bayerischen Amateurfußballs zu verkehren. „Wir sind hinsichtlich der letzten zwei Jahre ehrlich mit uns ins Gericht gegangen. Es wurde viel umstrukturiert“, betont Simic.

Fußball-Kreisliga München: Nächster personeller Umbruch beim TSV Neuried

Das schlägt sich besonders im neuen Kader des Kreisligisten nieder: Im Sommer vollzog der TSV – mal wieder – einen großflächigen Umbruch. Mit Simon Prangenberg (MTV 1879 München), Graham Alvarez (TSV Johannis 83, Nürnberg) und Stammtorhüter Patrick Nothhaft (FC Neuhadern) haben sich einige Leistungsträger der Vorsaison bereits neuen Vereinen angeschlossen.

Darüber hinaus gehören auch Mario Batarilo, Josip Risonjic und Marcell Kallman trotz viel Spielzeit im Vorjahr nicht mehr dem Kader an. Die Verantwortlichen verfolgten dabei eine klare Marschroute: „Wenn jemand nicht zu 100 Prozent will oder sich nicht entscheiden kann, fokussieren wir uns lieber auf andere Jungs“, erklärt Simic.

Fußball-Kreisliga München: TSV Neuried baut Kader auf fast 30 Spieler aus

Entsprechend verhielten sich die Neurieder auch auf dem Spielermarkt. In zahlreichen Probetrainings versuchten die Grün-Weißen, potenzielle Verstärkungen möglichst schnell zu sichten und kennenzulernen. „Das war ein intensiver Prozess“, berichtet Simic. „Robert (Schöttl, Anm.d.Red.), ich und andere Verantwortliche waren sehr aktiv und haben viel Kraft und Zeit in die Kaderzusammenstellung investiert, sodass wir schon früh Klarheit hatten.“

Hinsichtlich schwerwiegender Verletzungsprobleme in der Vorsaison habe man sich nicht nur qualitativ, sondern auch besonders in der Breite besser aufgestellt. Der neue Kader umfasst fast 30 Kicker. „Wir werden viele Spieler brauchen – aber auch Zeit, um uns zu finden“, betont Simic eine Woche vor dem Saisonstart.

TSV Neuried: Neue Achse aus verbliebenen Leistungsträgern und Ex-Trainer Besirevic

Die neue Achse soll sich aus verbliebenen Leistungsträgern wie Danilo Ralic, Marko Ralic und Dragan Radojevic sowie durchsetzungsstarken Neuzugängen bilden. Prädestiniert für eine „Führungsrolle“ (Simic) ist Rückkehrer Alem Besirevic. Der 32-Jährige fungierte 2023/24 bereits ein Jahr lang als Trainer in Neuried: zunächst eine Halbserie bei der U23 in der Kreisklasse und nach der turbulenten Winterpause samt Spielerstreik und zwei Trainerwechseln als Chefcoach der Ersten in der Bezirksliga – und das jeweils sehr erfolgreich.

Besirevic soll die unerfahrene, in der Vorbereitung noch schwächelnde Abwehr stabilisieren. „Alem war ein Wunschspieler. Er redet viel und weiß einfach, was zu tun ist“, sagt Simic.

TSV Neuried: Abläufe fehlen noch, aber „viel Potenzial und für Überraschungen gut“

Über weite Strecken der Vorbereitung stand der Routinier jedoch noch nicht voll zur Verfügung – wie ein Großteil der Mannschaft. „Wir hatten teilweise 17 oder 18 Spieler gleichzeitig im Urlaub. Die Abläufe fehlen deshalb noch. Aber ich sehe viel Potenzial, und wir sind immer für Überraschungen gut“, so der Trainer. Bis sich eine Stammelf herauskristallisiert hat, wird es sicherlich noch einige Wochen dauern.

Gute Chancen auf Einsatzzeit haben allerdings auch Talente aus dem eigenen Stall. Sowohl Nachwuchsstürmer Martin Pandzic als auch der letztjährige U19-Kapitän Moritz Förster konnten auf sich aufmerksam machen. „Beiden traue ich viel zu“, lässt Simic durchblicken.

Grundsätzlich gehe es darum, „ein gutes Grundgerüst“ für die kommenden Jahre zu legen. Für die Saison 2026/27 gibt es im neuen Champions-League-Modus der Kreisliga München einen klaren Plan. Simic: „Wir wollen eine gute Saison spielen – ohne zittern zu müssen.“ kd