Nächster Ottersberger Transferdoppelpack

Der TSV Ottersberg bastelt weiter fleißig am Kader für die kommende Spielzeit. Mit Yassin Bekjar und Nils Leichnitz kommen zwei Akteure, die sich bereits auf höherem Niveau bewiesen haben.

Daher betonte der sportliche Leiter Artur Janot, der zugleich als Kapitän fungiert im Gespräch mit der Kreiszeitung: „Beide haben Startelf-Potenzial, passen vom Charakter her prima in den Verein." Bekjar trug zuletzt drei Jahre das Dress des FC Worpswede, lief zuvor auch in der Bremen-Liga für Brinkum und Schwachhausen auf. Der 29-Jährige soll die Offensive verstärken. Die Ottersberger Social-Media-Kanäle beschrieben ihn als „technisch stark, kreativ und spielfreudig".

Unspektakulärer kommt dagegen Defensivakteur Leichnitz, der für den ESC Geestemünde und den Habenhauser FV in der Bremen-Liga auflief, daher. Er gilt als weitere Option für die Innenverteidigung. Vor Bekjar und Leichnitz verpflichtete der TSV bereits Can Ercan, Elvis-Andrei Popa, Leandro Bastos Dos Santos, Andi Ramirez sowie Julian Stiehl und legte damit auf nahezu allen Positionen nach. Darüber hinaus bleibt der Stamm wohl erhalten, sodass die Möglichkeit besteht, eine sorgenfreie Landesliga-Spielzeit zu absolvieren.