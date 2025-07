Nächster Nordhäuser für Oberliga-Neuling

Der 26-jährige gebürtige Moringer (Landkreis Northeim) wechselt von Wacker Nordhausen an die Leine und bringt dabei nicht nur sportliche Qualität, sondern vor allem auch Charakter mit. Hagen Pietsch gilt als ein echter Teamplayer – mit großer Mentalität und hoher Laufbereitschaft. Er ist auf den Außenbahnen beheimatet und überzeugt durch Dynamik und Spielintelligenz. Dass er dabei keine unerfahrene Verstärkung ist, zeigt seine beeindruckende Bilanz von 70 Oberligaeinsätzen – eine Erfahrung, die der SC-Mannschaft spürbar guttun wird. Ausgebildet wurde Pietsch u.a. beim SSV 07 Schlotheim und den FC Rot-Weiß Erfurt. Nach seiner Zeit bei RWE in der U19-Regionalliga ging es für ihn nach Nordhausen. Dort spielte der Außenbahnkicker seit 2018/19 und blickt auf 100 Wacker-Spiele zurück, in denen ihm fünf Tore glückten. "Mit Hagen kommt ein Spieler, der nicht nur sportlich eine Bereicherung ist, sondern auch menschlich perfekt zu uns passt", heißt es in der Vereinsvorstellung.

Gros & Geist der Mannschaft erhalten