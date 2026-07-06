Nächster Neuzugang: VSG Altglienicke holt Cigerci aus Cottbus Weitere Erfahrung von ser · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Räppold

Die VSG Altglienicke ist einen Schritt weiter in der Kaderplanung.

Mit den Transfers von Sven Sonnenberg (Kapitän des 1. FC Saarbrücken), Lennart Czyborra und zuletzt John Anthony Brooks machte die VSG Altglienicke auf sich aufmerksam und untermauerte klar ihre Ambitionen in der anstehenden Regionalliga-Saison. Nun erhält das Team ein weiteres Puzzleteil. Tolga Cigerci ist der siebte Neuzugang bei den Berlinern. Der 34-Jährige stand zuletzt beim FC Energie Cottbus unter Vertrag, stieg mit den Lausitzern in die 2. Bundesliga auf. Die Frage nach seiner Zukunft blieb lang ungeklärt. Auch ein Verbleib in Cottbus stand im Raum. Nun will der Mittelfeldspieler bei der VSG Altglienicke neu angreifen.

„Tolcay hat sich bei der VSG immer extrem wohlgefühlt und über ihn ist dieser Verein auch für unsere Familie etwas Besonderes geworden. Ich verfolge die VSG seit 2020 und was sich hier seitdem entwickelt hat, ist sehr beeindruckend. Die halbe Saison in Cottbus an der Seite meines Bruders war etwas ganz Besonderes und mit dem Aufstieg haben wir uns einen Traum erfüllt. Jetzt beginnt ein neues Kapitel. Ich komme, um Verantwortung zu übernehmen: auf dem Platz, für die jungen Spieler, für das, was dieser Verein vorhat", erklärt Cigerci. Michael Steiner, Teil der sportlichen Leitung Altglienickes: „Tolga gibt unserem Zentrum zusätzliche Qualität, Ruhe und Übersicht. Das hat er über Jahre auf höchstem Niveau gezeigt. Er macht uns breiter, erfahrener und flexibler. Und es ist kein Zufall, dass unsere Neuzugänge Geschichten mit diesem Verein haben, bevor sie hier unterschreiben. So verstehen wir die Kaderplanung. Wir verpflichten keine Namen. Wir verpflichten Menschen, die eine echte Verbindung zu uns haben."