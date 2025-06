Nächster Neuzugang vom Bonner SC: Salman schließt sich Vizemeister an

200 Pflichtspiele oberhalb der Mittelrheinliga

Der gebürtige Bonner lief bereits 156-mal in der Regionalliga auf – für den 1. FC Düren, den SV Rödinghausen, Fortuna Köln, den Bonner SC und den TV Herkenrath. Hinzu kommen 41 Partien in der Mittelrheinliga sowie 53 Einsätze in den U17- und U19-Bundesligen. Beim BSC war Salman in dieser Spielzeit Stammkraft auf dem Weg zur Meisterschaft.