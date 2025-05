Nächster Neuzugang: TuS Hiltrup greift bei Preußen Münster zu

Westfalenligist TuS Hiltrup ist mit der Kaderplanung offensichtlich noch nicht am Ende. Nun stellte man den bereits achten Neuzugang für die kommende Spielzeit vor: Ein technisch starkes Talent aus der U23 des SC Preußen Münster aus der Oberliga. Obendrein ist der Wechsel von Shayan Sarrafyar eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte.

In der D-Jugend trug Sarrafyar einst bereits das Dress seines neuen, alten Klubs. Der gebürtige Münsteraner wechselte anschließend in den Nachwuchs der Preußen, wo er sämtliche Jugendmannschaften durchlief und Einsätze in der U17- sowie U19-Bundesliga sammelte. Im Seniorenbereich debütierte Sarrafyar im Sommer 2023 für die Reserve der Adlerträger, für die er mittlerweile 41 Oberliga-Einsätze verbuchen kann. Auch auf internationalem Parkett kann er einige Erfahrungen vorweisen, so stand Sarrafyar bereits im Aufgebot der iranischen U-Nationalmannschaft.

"Er ist im Mittelfeld zentral einsetzbar und kam ebenfalls schon häufig auf der linken Seite zum Einsatz. Neben guten technischen Fähigkeiten und einem ausgeprägten Spielverständnis bringt Shayan vor allem eine tolle Einstellung mit." Mit diesen Worten stellt der TuS Hiltrup seinen Neuzugang in einer Pressemitteilung vor.