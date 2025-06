Nächster Neuzugang: Ottersberg komplettiert das Dutzend

Keisuke Morikami wechselt nämlich - genauso wie seine Mitspieler Nicolai Gräpler und Leon Trebin - vom FC Oberneuland an die Wümme. „Ich habe ihm erstmals im Februar bei einem Testspiel gegen den FC auf den Schirm bekommen, da hat er ein ganz starkes Spiel auf der Sechs abgeliefert. Danach habe ich Keisuke noch in zwei, drei Punktspielen der Oberneuländer gesehen, und in denen hat er als Innenverteidiger ebenfalls eine gute Figur abgegeben", schwärmte Artur Janot, sportlicher Leiter und Kapitän zugleich, im Gespräch mit der Kreiszeitung.

Der flexibel einsetzbare Japaner absolvierte in den vergangenen drei Bremen-Liga-Spielzeiten 69 Partien. Vor ihm wechselten neben seinen Teamkollegen vom FCO auch Elvis-Andrei Popa, Nils Leichnitz aus der Bremen-Liga nach Ottersberg. Darüber hinaus kennt sich der aus Worpswede gekommene Yassin Bekjar bestens in Bremer Oberhaus aus.