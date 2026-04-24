Nächster Neuzugang fix

Unser nächster Neuzugang ist fix. Mit Lilly Meyer vom SV Alfhausen bekommen wir eine pfeilschnelle offensive Außenspielerin.
Die 17jährige begann erst im C-Jugend Alter mit dem Fussball spielen und konnte sehr schnell ihr Potenzial zeigen. In Alfhausen spielte sie erst in der männlichen C-Jugend und kurze Zeit später auch parallel in der Juniorinnen Mannschaft.
Im Sommer 2023 wechselte sie dann zu RW Damme (B-Juniorinnen) wo sie als Stammspielerin großen Anteil zum Aufstieg von der Bezirks- in die Landesliga beizutragen hatte und auch erste Einsätze bei den Damen in der Bezirksliga sammeln konnte.
Seit letztem Winter ist Lilly nun wieder bei ihrem Heimatverein und wagt nun den Schritt in die Damen-Landesliga.
„Ich freue mich riesig über die Chance mich beim TuS Neuenkirchen zeigen zu können. Ich werde versuchen mich in jeder Trainingseinheit und in jedem Spiel weiterzuentwickeln.
Mit dem Team so viele Erfolge wie möglich zu feiern und weiter zu wachsen steht für mich ebenfalls ganz oben.“ so die Alfhausenerin.
„Lilly konnte bei uns in Probetrainings sofort überzeugen. Sie ist schnell und zeigt spielerisch richtig gute Ansätze. Darüber hinaus verfügt sie über ein sehr hohes Spielverständnis. Ich bin davon überzeugt, dass sie gemeinsam mit uns den nächsten Schritt gehen wird.“ erzählt Trainer Markus Gertz