Nächster Neuzugang fix

Unser nächster Neuzugang ist fix. Mit Lilly Meyer vom SV Alfhausen bekommen wir eine pfeilschnelle offensive Außenspielerin.

Die 17jährige begann erst im C-Jugend Alter mit dem Fussball spielen und konnte sehr schnell ihr Potenzial zeigen. In Alfhausen spielte sie erst in der männlichen C-Jugend und kurze Zeit später auch parallel in der Juniorinnen Mannschaft.

Im Sommer 2023 wechselte sie dann zu RW Damme (B-Juniorinnen) wo sie als Stammspielerin großen Anteil zum Aufstieg von der Bezirks- in die Landesliga beizutragen hatte und auch erste Einsätze bei den Damen in der Bezirksliga sammeln konnte.

Seit letztem Winter ist Lilly nun wieder bei ihrem Heimatverein und wagt nun den Schritt in die Damen-Landesliga.