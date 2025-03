Nächster Neuzugang beim SV Teglingen

Etwa 14 Jahre dürfte es her sein, als Bruder Henk seine ersten Spiele für die 1. Mannschaft des SVT absolvierte. Heißt es also bald: „Keetz auf Keetz“ oder doch „Keetz für Keetz“? Ersteres dürfte der Fall sein: Len ist im offensiven Mittelfeld zu finden, Bruder Henk ist in der Innenverteidigung zu Hause.

Wer von beiden torgefährlicher ist, davon können sich die Teglinger Zuschauer dann in der nächsten Saison selbst ein Bild machen. Schön, dass sich die beiden Brüder noch mindestens ein Jahr gemeinsam die Fußballschuhe für den SVT schnüren werden.