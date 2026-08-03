Nächster Neuzugang: Auch Flügelpfeil Seiffert wechselt zu 1860 München

Neu-Löwe Moritz Seiffert (li.) mit Geschäftsführer Thomas Probst. – Foto: TSV München von 1860

Nachdem in den vergangenen Wochen hauptsächlich „verlorene Söhne“ wie Dennis Dressel oder Vitus Eicher zurückgeholt wurden, hat Seiffert in der Vergangenheit noch nicht das Löwentrikot getragen. Zuletzt stand der 25-Jährige in der 3. Liga bei Erzgebirge Aue unter Vertrag, stieg mit den Veilchen am Saisonende in die Regionalliga ab. Insgesamt bestritt Seiffert bislang 92 Spiele in der 3. Liga – für Aue, den FC Ingolstadt und Viktoria Berlin.

Dass die Löwen ihr Mannschaftsbild bereits vergangene Woche geschossen haben, bedeutet noch lange nicht das Ende der Transferpläne beim TSV 1860 München . Am Montag gaben die Sechzger die nächste Neuverpflichtung bekannt: Moritz Seiffert läuft künftig für die neu gegründete Spielbetriebs-GmbH in der Regionalliga Bayern auf. Der gebürtige Bremer kann auf der linken Außenbahn sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt werden.

Seiffert ist beim TSV 1860 auf dem linken Flügel eingeplant

Besonders Seifferts Flexibilität machte ihn für die Löwen zu einem interessanten Spieler: „Moritz bringt viel Tempo auf der Außenbahn mit. In Aue war er vergangene Saison in der finalen und entscheidenden Phase nahezu in allen Spielen gesetzt. Wir sind sehr froh, dass er sich für uns und den Weg mit Sechzig München entschieden hat, obwohl ihm auch andere Angebote vorlagen“, erklärte 1860-Geschäftsführer Thomas Probst in einer Pressemitteilung.

Trotz anderer Angebote entschied sich Seiffert letztlich dazu, einen Schritt zurückzugehen und mit den Löwen in das Abenteuer Regionalliga Bayern zu starten: „Die Löwen sind ein Verein, über den in ganz Deutschland und über die Grenzen hinaus gesprochen wird. Ich durfte mit meinen ehemaligen Clubs bereits vor Ort erleben, welche Tradition, welche Wucht dieser Verein hat und welche Begeisterung rund um 1860 München herrscht. Ich bin glücklich, jetzt ein Teil davon zu sein“, zeigte sich Seiffert bei seiner Vorstellung voller Vorfreude. Sein Debüt für die Löwen könnte er bereits am Freitag (19 Uhr) geben – im ersten Heimspiel der Saison gegen die Zweitvertretung des FC Augsburg.