Nächster Neuer: Würzburger Kickers holen Liam Omore vom FV Illertissen

Die Würzburger Kickers treiben ihre Kaderplanung weiter voran und können den nächsten Neuzugang vermelden: Rechtsverteidiger Liam Omore wechselt vom FV Illertissen an den Dallenberg. Der 22-jährige Defensivspieler absolvierte in den vergangenen zwei Spielzeiten 47 Partien in der Regionalliga Bayern und überzeugte dabei mit Tempo, Einsatzfreude und Spielintelligenz.

Liam Omore blickt voller Vorfreude auf die neue Herausforderung: "Ich freue mich sehr, künftig das Trikot der Kickers tragen zu dürfen. Die Gespräche mit dem Trainer und den Verantwortlichen haben mich sofort überzeugt." Schon länger stand fest, dass der 22-Jährige in der kommenden Saison nicht mehr für den FV Illertissen auflaufen wird. Er wollte sich Richtung professioneller Fußball verändern. Rahmenbedingungen, die ihm die Schwaben nicht bieten können. Am Dallenberg wird hingegen - allen Unkenrufen zum Trotz - anscheinend weiterhin auf Profitum gesetzt.

Sportdirektor Sebastian Neumann zeigt sich begeistert von der Verpflichtung: "Liam ist ein enorm talentierter Spieler mit großem Entwicklungspotenzial. Er bringt alles mit, was wir uns auf der rechten Abwehrseite wünschen: Dynamik, Zweikampfstärke und ein gutes Gefühl für das Spiel nach vorne."

"Mit der Verpflichtung von Liam Omore setzen die Kickers ein weiteres Zeichen für eine junge, hungrige und spielstarke Mannschaft in der kommenden Saison", schreibt der Verein in einer Presseerklärung. Nach Eroll Zejnullahu ist Liam Omore der zweite namhafte Neuzugang, den die Kickers binnen weniger Tage präsentieren können. Es bleibt in personeller Hinsicht mit Sicherheit weiter spannend in Würzburg...