Nächster Neuer in Arnschwang: Kastl kommt aus Miltach

Der 20-jährige Kicker stammt aus Steinbühl und hat seine fußballerische Jugend beim 1. FC Bad Kötzting verbracht. Der Linksfuß mit seinen gefährlichen Standards soll bei der DJK im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommen. In der aktuellen Saison spielt Kastl beim FC Miltach in der Kreisklasse Ost und hat es in bisher 18 Spielen bereits auf zehn Assists gebracht. Hinzu kommen zwei Treffer. Diese Torvorbereitungen erhoffen sich die Arnschwanger Abteilungsleiter Lukas Riedl, Andreas Sturm und Martin Baumann, die von dem jungen Spieler von Anfang an sehr angetan waren, auch bei der DJK.



Für Maximilian Kastl beginnt nun ein neues Kapitel bei einem höherklassigen Verein. „Ich möchte mich bei meinen Teamkollegen und meinem Trainer für ihr Unterstützung und das tolle Jahr beim FC Miltach bedanken“, sagt er eingangs. Nun freue er sich auf die neue Herausforderung bei der DJK Arnschwang: „Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft bringt und möchte meinen Teil dazu beitragen, dem Team zum Erfolg zu verhelfen. Ich bin motiviert, hart zu arbeiten und mein Bestes zu geben.“



Davon sind die Fußball-Abteilungsleiter der DJK Arnschwang überzeugt. „Max ist ein Spieler, der genau in unser Beuteschema passt: jung, technisch sehr sauber und mit viel Entwicklungspotenzial. Zudem hat er einen extrem starken linken Fuß. Ich bin mir sicher, dass er sich schnell bei uns einleben wird und wir viel Freude an ihm haben werden“, gibt Lukas Riedl zu Protokoll. Vergangene Woche stellte der Verein Torjäger Dominik Hutter als ersten Sommerneuzugang vor. Er wagt wie Kastl den Schritt von der Kreisklasse in die Bezirksliga.