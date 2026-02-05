Nächster Neuer beim TV Altenstadt, Trainer bleibt beim SV Vaihingen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Doch seine Rolle endet nicht mit dem Schlusspfiff. In der Kabine wird Mazlum als Führungsspieler wahrgenommen, der mit Mentalität und Zusammenhalt vorangeht. Er motiviert, fordert und gibt Halt – Qualitäten, die besonders einer ambitionierten Mannschaft zugutekommen. Auch abseits des Rasens lebt er den Wettbewerb, unter anderem als aktiver FIFA-ESportler.

Beim TV Altenstadt sorgt die Rückkehr von Mazlum für große Aufmerksamkeit. Nach schwierigen Jahren steht der Mittelfeldspieler wieder auf dem Platz – gereift, ehrgeizig und mit spürbarem Hunger auf Fußball. Intern gilt sein Comeback als starkes Signal. Mit seinem linken Fuß, seiner Übersicht und seiner Präsenz am Ball verleiht er dem Spiel Struktur und Tempo. Jeder Einsatz unterstreicht, wie wichtig ihm diese zweite Chance ist.

Beim TV Altenstadt verbindet man mit seiner Rückkehr die Hoffnung auf eine kontinuierliche sportliche Entwicklung. Vor allem aber wünschen sich alle Beteiligten eine lange, verletzungsfreie Zeit für einen Spieler, der gekommen ist, um Spuren zu hinterlassen.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

KSG Eislingen

Gio Costanzo bleibt der KSG Eislingen treu und hat frühzeitig für die Saison 2026/27 zugesagt. Das grün-weiße Urgestein setzt damit ein Zeichen für Kontinuität. Verein und Mannschaft freuen sich, weiterhin auf einen prägenden Spieler bauen zu können, der seit Jahren fest zum Gesicht des Teams gehört.

SV Vaihingen

Beim SV Vaihingen setzen Verein und Trainer auf Kontinuität. Tim Schumann wird die erste Mannschaft auch in der kommenden Saison betreuen, beide Seiten einigten sich auf eine weitere Zusammenarbeit. Gemeinsam soll der eingeschlagene Weg fortgeführt werden, den zuvor bereits Jeremiah Geywitz angestoßen hat. Ein besonderer Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Förderung der Jugend, zudem soll der bestehende Kader zusammenbleiben. Unabhängig von der langfristigen Planung richtet sich der Blick nun klar auf das Sportliche: Der volle Fokus gilt dem Rückrundenstart in Deckenpfronn und den verbleibenden 14 Spielen der Saison.

