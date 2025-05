Nächster Neuer bei Wacker: Dzemailji kommt von Türkgücü München

Der ehemalige albanische U21-Nationalspieler unterschreibt einen Ein-Jahres-Vertrag in Burghausen und wird ab sofort die linke Seite der Schwarz-Weißen verstärken. In der noch laufenden Spielzeit absolvierte Dzemailji bei Türkgücü München bislang 19 Regionalliga-Partien, in denen er ein Tor selbst erzielte und fünf weitere Treffer vorbereitete. Vor seiner Zeit in der bayerischen Landeshauptstadt schnürte er seine Fußballschuhe bereits für den KSV Hessen Kassel (Regionalliga Südwest) sowie den FC Pipinsried (Regionalliga Bayern) und bringt es auf über 100 Einsätze in den beiden Regionalligen. Diese Erfahrung, gepaart mit seiner Flexibilität und Athletik, macht ihn zu einem spannenden Puzzlestück im Kader für die Spielzeit 2025/2026. Dzemailji ist vor allem auf der linken Außenbahn variabel einsetzbar – sowohl offensiv als auch defensiv.

"Ich bin sehr glücklich über meinen Wechsel zum SV Wacker Burghausen und freue mich auf die gemeinsame Zeit. Die sportliche Perspektive, die vorhandene Infrastruktur und das Vereinsumfeld mit seinen tollen Fans haben mich davon überzeugt, dass Burghausen der nächste richtige Schritt für mich ist. Ich blicke schon voller Vorfreude auf die neue Saison und kann es kaum erwarten, endlich mit dem Team auf dem Platz zu stehen", so Faton Dzemailji zu seinem Wechsel nach Burghausen.