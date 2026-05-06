Nächster Neuer aus der Bayernliga: Bayreuth holt Ham vom FC Ingolstadt

Micah Ham (re.) wechselt zur SpVgg Bayreuth. – Foto: Johannes Traub

Nachdem die SpVgg Bayreuth gestern mit Kelvin Onuigwe vom SSV Jahn Regensburg II (Bayernliga Nord) den ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt hat, folgt nun die nächste Personalie: Micah Ham schließt sich der "Oldschdod" an. Der in Würzburg geborene 20-jährige Offensivspieler wechselt vom FC Ingolstadt 04 II nach Bayreuth und verstärkt künftig den Kader der Altstädter.

Ham wurde am 18. Dezember 2005 geboren und war zuletzt für die zweite Mannschaft des FC Ingolstadt in der Bayernliga Nord im Einsatz. Dort sammelte er bereits regelmäßig Erfahrung im Herrenbereich. In der laufenden Saison kam der Rechtsfuß für Ingolstadt II auf 22 Einsätze, fünf Tore und eine Vorlage.

Seine fußballerischen Grundlagen legte Ham zunächst in den USA, wo er acht Jahre lang spielte, ehe er nach Deutschland zurückkehrte und beim DFI Bad Aibling sowie anschließend beim FC Ingolstadt 04 ausgebildet wurde. Bei den Schanzern durchlief er den Nachwuchsbereich, spielte in der U19-Bundesliga und schaffte im Anschluss den Schritt in den Herrenbereich. Mit seiner Dynamik, seiner Flexibilität und seinem Zug nach vorne bringt er weitere Optionen für das Spiel der Oldschdod mit.

"Ich habe richtig Lust auf die Aufgabe bei der Oldschdod. Bayreuth ist ein Verein mit viel Tradition und einem besonderen Umfeld. Für mich ist es der nächste wichtige Schritt, und ich möchte vom ersten Tag an alles dafür tun, mich einzubringen und der Mannschaft zu helfen", sagt Micah Ham zu seinem Wechsel.