Nächster Meisterschaftsgegner der U21 von GC präsentiert Trainer

Trainer-Comeback bei Zürcher Erstliga-Gegner +++ Trainerwechsel beim SV Höngg II +++ FC Baden geht mit neuem Coach in Rückrunde

FC Bassecourt: Brugnerotto für Hushi. Der neue Coach des FC Bassecout heisst Ludovic Brugnerotto. Der 40-Jährige betreut bis anhin den Zweitligisten Haute-Ajoie mit grossem Erfolg. Beim FCB fungierte er zudem bereits in der Saison 2018/19 als Co-Trainer. Brugnerotto ersetzt bei den Jurassiern Lulzim Hushi, der vor wenigen Tagen aus beruflichen und persönlichen Gründen seinen Rücktritt bekannt gab. Bassecourt überwintert in der Erstliga-Gruppe 2 auf Platz 14. Als erster Gegner wartet im Februar ausgerechnet die U21 der Grasshoppers - der Tabellenführer. FC Widnau: Lüchinger soll es wieder richten. Aufstiegstrainer Andreas Lüchinger kehrt nach einem halben Jahr Pause zum FC Widnau zurück. "Celli kennt die Mannschaft, die Strukturen und unsere Philosophie. Er bringt die Erfahrung und das Vertrauen mit, um die Rückrunde erfolgreich zu gestalten", lässt sich FCW-Präsident Remo Heller in einer Mitteilung zum Entscheid zitieren. Lüchinger ersetzt bei den Rheintalern den glücklosen David Gonzalez, mit dem es nach der Hinrunde zur Trennung kam. Neuling Widnau überwintert auf dem zweitletzten Platz der Zürcher Erstliga-Gruppe 3.