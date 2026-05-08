Nächster Matchball zum Klassenverbleib für Ingelheim

Als Einheit sind die Ingelheimer gegen Wormatia II gefragt. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Ingelheim. Am drittletzten Spieltag der Landesliga Ost bietet sich der Spvgg. Ingelheim erneut die Chance, den Klassenverbleib perfekt zu machen. Voraussetzung wäre ein Heimsieg am Sonntag (15 Uhr) gegen Wormatia Worms II – bei einer gleichzeitigen Niederlage von Rivale Phönix Schifferstadt in Pfeddersheim.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Auf die Frage, inwiefern er ein gutes Gefühl habe, antwortet Coach Eric Oehler: „Ich glaube, die Mannschaft will unbedingt zeigen, was sie kann – und dass das letzte Spiel Ausnahme statt Regel war. Trotz allem Willen sehe ich aber die nötige Seriosität.“