Nächster Matchball zum Klassenverbleib für Ingelheim

Ingelheim. Am drittletzten Spieltag der Landesliga Ost bietet sich der Spvgg. Ingelheim erneut die Chance, den Klassenverbleib perfekt zu machen. Voraussetzung wäre ein Heimsieg am Sonntag (15 Uhr) gegen Wormatia Worms II – bei einer gleichzeitigen Niederlage von Rivale Phönix Schifferstadt in Pfeddersheim.
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Auf die Frage, inwiefern er ein gutes Gefühl habe, antwortet Coach Eric Oehler: „Ich glaube, die Mannschaft will unbedingt zeigen, was sie kann – und dass das letzte Spiel Ausnahme statt Regel war. Trotz allem Willen sehe ich aber die nötige Seriosität.“
Gegen das gleiche Ergebnis wie im Hinspiel am 26. Oktober (3:2 für die Spielvereinigung, Red.) hätte der 42-Jährige nichts einzuwenden. „Das würde ich natürlich sofort unterschreiben“, betont er. „Aber es gehört leider auch noch ein Gegner dazu.“ Was für seine Jungs spricht: „Wir sind durchgängig in einer Phase, in der es um wahnsinnig viel geht. Worms kann rechnerisch nicht mehr oben angreifen. Diese Schärfe könnte hilfreich sein.“
Hilfreich sein könnte auch ein starker Auftritt von Mittelfeldmann Antonio Auletta, der bislang in 22 Partien – häufig als Einwechsler – noch kein Tor erzielt hat. „Toni ist ein geiler Kicker und war auch oft nah dran an der Startelf“, lobt Oehler den 25-Jährigen. „Er trainiert in absolut konstanter Qualität. Für ihn war es aber schwierig, weil die Kollegen Schlör, Trost und Stavridis einfach gut performt haben.“
Neben Tom Zimmer und Fabian Brunner wird – nach seiner Roten Karte in Pfeddersheim – auch Oehler selbst nicht in gewohnter Rolle dabei sein. Jonathan Trost und Sebastian Frey übernehmen das Coaching.