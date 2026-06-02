Nächster Lok-Schock: Coach Jochen Seitz erklärt seinen Rücktritt

Jochen Seitz (mit Pokal) ist nicht mehr Trainer von Lok Leipzig. – Foto: Kaltofen

Schockstarre beim 1. FC Lokomotive Leipzig. Die Sachsen haben erneut den Sprung in die 3. Liga verpasst und scheiterten in der höchst umstrittenen Relegation an der Würzburger Kickers. Einen Tag nach dem Drama vom Dallenberg kommt’s nun noch dicker für die Loksche: Meistertrainer Jochen Seitz hat seinen Rücktritt erklärt. Ursprünglich hatte der gebürtige Unterfranke und Ex- Bundesligastürmer erst im Februar dieses Jahres einen neuen Vertrag bis zum Sommer 2028 unterzeichnet.

Die Erklärung von Lok Leipzig im Wortlaut: „Jochen Seitz ist nicht mehr Trainer des 1. FC Lokomotive Leipzig. Seitz, der Lok nach seinem Amtsantritt im Sommer 2024 in der Regionalliga Nordost in den vergangenen beiden Saisons zur Meisterschaft geführt hatte, hat heute Vormittag zunächst die Geschäftsführung und dann die Mannschaft von seiner Entscheidung informiert, seinen neuen Vertrag zum 1. Juli 2026 nicht anzutreten. Er wird vorerst kein neues Traineramt bei einem anderen Verein übernehmen.

Über seine Beweggründe wird Jochen Seitz über unsere Vereinsmedien in den nächsten Tagen ein längeres Statement abgeben. Der 1. FC Lok wird zum Rücktritt morgen eine Pressekonferenz abhalten, die im Nachgang auf den Vereins-Kanälen veröffentlicht wird. Seitz wird bei der Pressekonferenz nicht anwesend sein.