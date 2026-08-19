Nächster LIVESTREAM aus der Regionalliga Bayern: "Oldschdod" vs. FVI

Back to the roots: Bayreuth-Trainer Lukas Kling streifte zwischen 2012 und 2017 fünf Spielzeiten das FVI-Trikot über. – Foto: Ryan Evans

Nur noch drei Klubs sind ungeschlagen in der Regionalliga Bayern! Allen voran Spitzenreiter FV Illertissen, der aber auch diesmal wieder auf den Aufstieg - sollte das Thema brisant werden - verzichten wird. Wir präsentieren euch das Duell zwischen der SpVgg Bayreuth und dem FV Illertissen im BR24 Sport-Livestream. Der Stream und damit die Live-Übertragung startet - wie immer - fünf Minuten vor Anpfiff. Hier geht's zum ausführlichen Lagebericht beim FVI. Und hier zum Liveticker der Partie.