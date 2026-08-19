 2026-08-17T04:56:09.060Z

Livestream

Nächster LIVESTREAM aus der Regionalliga Bayern: "Oldschdod" vs. FVI

5. Spieltag der Regionalliga Bayern: SpVgg Bayreuth vs. Spitzenreiter FV Illertissen am Freitagabend live im Stream und im ausführlichen Liveticker

von red · Heute, 16:20 Uhr · 0 Leser
Back to the roots: Bayreuth-Trainer Lukas Kling streifte zwischen 2012 und 2017 fünf Spielzeiten das FVI-Trikot über.
Back to the roots: Bayreuth-Trainer Lukas Kling streifte zwischen 2012 und 2017 fünf Spielzeiten das FVI-Trikot über. – Foto: Ryan Evans

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Nur noch drei Klubs sind ungeschlagen in der Regionalliga Bayern! Allen voran Spitzenreiter FV Illertissen, der aber auch diesmal wieder auf den Aufstieg - sollte das Thema brisant werden - verzichten wird. Wir präsentieren euch das Duell zwischen der SpVgg Bayreuth und dem FV Illertissen im BR24 Sport-Livestream. Der Stream und damit die Live-Übertragung startet - wie immer - fünf Minuten vor Anpfiff. Hier geht's zum ausführlichen Lagebericht beim FVI. Und hier zum Liveticker der Partie.

Ein Livestream von BR24Sport des Bayerischen Rundfunks.

Fr., 21.08.2026, 19:00 Uhr
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
19:00live
Zum ausführlichen FuPa-Liveticker der Partie gelangt ihr per Klick aufs Match.

Die bisherigen BR24-Livestreams der aktuellen Regionalliga Bayern-Saison


1. Spieltag
Donnerstag, 23. Juli 2026, 19.00 Uhr
TSV Aubstadt – 1. FC Schweinfurt 05

2. Spieltag
Freitag, 31. Juli 2026, 19.00 Uhr
SV Wacker Burghausen – FC Bayern München II

Samstag, 1. August 2026, 14.00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05 – TSV 1860 München

3. Spieltag
Freitag, 7. August 2026, 19.00 Uhr
TSV 1860 München – FC Augsburg II

4. Spieltag
Freitag, 14. August 2026, 19.00 Uhr
FC Memmingen – TSV 1860 München

5. Spieltag
Dienstag, 18. August 2026, 19.00 Uhr
TSV Aubstadt - TSV 1860 München

Freitag, 21. August 2026, 19.00 Uhr
SpVgg Bayreuth - FV Illertissen



Wie oft wurde mein Team bisher per BR24-Livestream 26/27 übertragen
(Stand inkl. 21. August)

  • TSV 1860 München: 4x
  • TSV Aubstadt, 1. FC Schweinfurt 05: je 2x
  • SV Wacker Burghausen, FC Bayern München II, FC Augsburg II, FC Memmingen, SpVgg Bayreuth, FV Illertissen: je 1x
  • DJK Vilzing, TSV Buchbach, SpVgg Unterhaching, SC Eltersdorf, TSV Schwaben Augsburg, VfB Eichstätt, SpVgg Greuther Fürth II, TSV Landsberg, 1. FC Nürnberg II, SpVgg Ansbach: bisher noch gar nicht