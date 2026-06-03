Nächster Leistungsträger geht Wimmer verlässt Wolfsburg Richtung Hoffenheim von red · Heute, 21:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: IMAGO / regios24

Der personelle Umbruch beim VfL Wolfsburg nimmt weiter Fahrt auf. Nach dem bitteren Bundesliga-Abstieg verliert der Klub mit Patrick Wimmer einen weiteren Spieler, der das Gesicht der Mannschaft in den vergangenen Jahren entscheidend mitgeprägt hat. Der österreichische Nationalspieler wechselt mit sofortiger Wirkung zur TSG Hoffenheim und beendet damit seine vierjährige Zeit in Wolfsburg.

Es ist ein Abschied, der sich bereits angedeutet hatte. Nach dem Gang in die 2. Bundesliga war klar, dass mehrere Leistungsträger den Verein verlassen würden. Nun gehört auch Wimmer zu jenen Spielern, die ihre Zukunft andernorts sehen. Als der Offensivspieler im Sommer 2022 von Arminia Bielefeld nach Wolfsburg wechselte, galt er als eines der spannendsten Talente des österreichischen Fußballs. Trotz seines jungen Alters brachte er bereits Bundesliga-Erfahrung mit und entwickelte sich beim VfL schnell zu einem festen Bestandteil der Mannschaft.

Insgesamt absolvierte Wimmer 104 Pflichtspiele für die Grün-Weißen. Dabei gelangen ihm 14 Tore und 18 Vorlagen. Vor allem seine Dynamik, seine Unbekümmertheit im Eins-gegen-eins und seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, machten ihn zu einem wichtigen Faktor im Wolfsburger Offensivspiel. Gerade in schwierigen Phasen gehörte der Österreicher häufig zu den Spielern, die versuchten, einer Partie eine neue Richtung zu geben. Sein Einsatzwille und seine Laufstärke machten ihn bei den Fans zu einem der beliebtesten Akteure im Kader.