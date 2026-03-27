Nächster Leistungsträger bleibt

Beim SV Türkgücü Kassel schreiten die Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran. Nachdem der Kreisoberligist zuletzt bereits den Verbleib von Abwehrspieler Bruno Luis bekanntgegeben hatte, steht nun die nächste wichtige Verlängerung fest: Auch Kristijan Jurčević wird weiterhin das Trikot der Kasseler tragen.

Wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilte, geht der Mittelfeldspieler damit bereits in sein viertes Jahr bei Türkgücü. Der Club setzt mit der weiteren Zusammenarbeit ein klares Zeichen in Richtung Kontinuität und Kaderstabilität. Gerade Spieler, die den Verein, das Umfeld und die Mannschaft über mehrere Jahre hinweg kennen, gelten im Amateurfußball häufig als wichtige Stützen.

Mit der Verlängerung von Jurčević sichert sich Türkgücü nicht nur Erfahrung, sondern auch eine feste Größe innerhalb des Teams. Dass der Verein seinen Verbleib offensiv kommuniziert, unterstreicht den Stellenwert, den der Mittelfeldakteur im Kader einnimmt. Nach der bereits vermeldeten Zusage von Bruno Luis ist Jurčević damit ein weiterer Spieler, auf den die Kasseler auch in der kommenden Saison bauen.