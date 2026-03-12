Nächster Leistungsträger bleibt

Der VfL Kassel treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und kann den Verbleib eines weiteren wichtigen Spielers vermelden. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien bekanntgab, hat Marvin Moldenhauer seinen Vertrag verlängert und wird damit auch in der kommenden Runde das Trikot des VfL tragen.

Der Fokus liegt dabei klar auf einem Offensivmann, der für den Verein sportlich wie menschlich großes Gewicht besitzt. Moldenhauer geht – mit kurzer Unterbrechung – in seine fünfte Saison beim VfL Kassel und wird vereinsintern als Torjäger und Führungsspieler hervorgehoben. Für die Nordhessen ist seine Zusage deshalb weit mehr als nur eine Personalie unter vielen: Der Angreifer steht für Tore, Einsatz und Präsenz innerhalb der Mannschaft.

Mit der Verlängerung des 25-Jährigen sichert sich der VfL eine wichtige Stütze im Offensivspiel. Gerade Spieler, die sowohl sportlich abliefern als auch innerhalb des Teams Verantwortung übernehmen, sind für einen Kreisoberligisten von besonderem Wert. Dass Moldenhauer diesen Weg weiter mitgeht, darf deshalb als starkes Signal gewertet werden.