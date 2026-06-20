Nächster Landesliga-Zugang und vier Kreisliga-Transfers

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der TV Oeffingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, verstärkt sich für die kommende Saison mit Joel-Noah Graham. Der Neuzugang wechselt vom MTV Stuttgart zum TV Oe und bringt Erfahrung aus zahlreichen Landes- und Bezirksligaspielen mit. Nach Einschätzung von Teammanager Johannes Maxelon soll Graham der jungen Mannschaft zusätzliche Stabilität geben. Mit seiner bisherigen Spielpraxis erweitert er die Optionen im Kader und soll dem Landesligisten in der neuen Runde weiterhelfen.

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Sportvg Feuerbach

Die Sportvg Feuerbach aus der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen verstärkt sich für die Saison 2026/27 mit Hariz Dzaferi, Caleb Boakye-Yiadom, Richard Frimpong und Nam Hoang. Dzaferi kommt vom TB Ruit 1892 und soll die Offensive beleben. Boakye-Yiadom, zuletzt bei 08 Bissingen II, bringt Stabilität in die Defensive. Von dort wechseln auch Angreifer Frimpong und Mittelfeldspieler Hoang nach Feuerbach. Das Quartett erweitert den Kader mit Tempo, Einsatzbereitschaft und Entwicklungspotenzial.

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BSV Schwenningen

Der BSV 07 Schwenningen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, verabschiedet George Esendige, Semih Gökdag und Aleksandar Trajković. Esendige kam als Last-Minute-Transfer und setzte mit Tempo, Dribblings und offensiver Unbekümmertheit Akzente. Gökdag übernahm in der Rückrunde nach der Verletzung von Kilian Dinger Verantwortung im Tor und überzeugte auch in der Halle. Trajković war vor der vergangenen Saison zum BSV gekommen und setzt seinen Weg aus beruflichen Gründen außerhalb des Vereins fort.

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