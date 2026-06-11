Nächster Landesliga-Zugang und viele weitere Transfers in der Region

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der 1. FC Eislingen verstärkt seine Offensive für die Saison 2026/2027 mit Levin. Der Neuzugang wechselt vom FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach, Meister und Aufsteiger der Kreisliga B9, zum Spitzenteam der Landesliga Württemberg, Staffel 2. Auf den beiden offensiven Außenbahnen fühlt sich Levin am wohlsten. Trainer Tim Schöller sieht in ihm einen Spieler mit Dynamik und Schnelligkeit, der alle Voraussetzungen mitbringt, um das Offensivspiel aufzuwerten und ein wichtiger Erfolgsfaktor zu werden.

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Sportfreunde DJK Bühlerzell

Die Sportfreunde DJK Bühlerzell verstärken sich zur neuen Saison mit Jakob Kengeter. Der junge Torhüter wechselt nach seiner Jugendzeit beim Heimatverein Sulzbach-Laufen zu den Sportfreunden und soll künftig das Torwartteam ergänzen. In den Trainingseinheiten hinterließ Kengeter bereits einen starken Eindruck und überzeugte sportlich wie menschlich. Der Verein stand seit knapp einem Jahr mit ihm in Kontakt und freut sich, den Transfer nun abgeschlossen zu haben. Bühlerzell heißt Jakob herzlich willkommen.

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TSV Dagersheim

Der TSV Dagersheim verstärkt seine Herren I zur neuen Saison mit Bedirhan Emen. Der talentierte Spieler kommt vom SV Böblingen II zum Bezirksligisten. Zuvor war Emen in der U19 des SV Böblingen aktiv und feierte dort mit seiner Mannschaft den Aufstieg in die Oberliga. Mit Ehrgeiz, Motivation und Entwicklungspotenzial soll er künftig die TSV-Familie bereichern. Der Verein freut sich auf den Neuzugang und wünscht ihm eine erfolgreiche Zeit in Schwarz und Weiß.

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TV Straßdorf

Der TV Straßdorf verpflichtet Tom Lauer als dritten Neuzugang für die Saison 2026/2027. Der 26-jährige Stürmer wechselt nach 15 Jahren bei der SG Bettringen zum Kreisligisten und bringt eine starke Bilanz mit: 154 Spiele, 63 Tore und 34 Assists. Sportleiter Marius Krieger lobt Lauers rechten Fuß, Torriecher und schnelle Integration ins Team. Lauer sucht in Straßdorf eine neue sportliche Herausforderung und will sich mit Toren und Vorlagen einbringen. Private Gründe spielten mit, zudem trifft er in Straßdorf wieder vertraute Mitspieler.

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