Nächster Landesliga-Absteiger ist fix - und auch der Vizemeister?

Der VfB 03 Hilden II spielt künftig in der Bezirksliga. – Foto: Udo Waffenschmidt

Die Samstagsspiele der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, haben am 28. Spieltag ebenfalls wieder für einigen Gesprächsstoff gesorgt: Der VfB 03 Hilden II ist bei der DJK Gnadental abgestiegen, aufstiegen wird nach seinem Remis bei Union Nettetal der DV Solingen vermutlich nicht mehr.

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Der DV Solingen ging zwar beim Oberliga-Absteiger Union Nettetal dank Cedrik Mvondo nach nur 15 Minuten in Führung, doch der Ausgleich sollte nicht allzu später folgen: Florian Wolters ließ den Ball zum 1:1 im Netz zappeln und markierte damit auch schon den Endstand (27.). Damit gewinnen die Solinger zum fünften Mal in Folge nicht und hätten bei einem Sieg des SC Kapellen-Erft bei der VSF Amern am Sonntag bereits acht Punkte Rückstand auf Rang zwei. Die Vizemeisterschaft wäre damit vom Tisch. Nettetal bleibt dagegen im oberen Mittelfeld.

Ex-Bundesliga-Spieler Ibrahima Traoré traf für die DJK Gnadental zum ersten Mal! Sein Tor war auch wichtig, denn es bremste die Hoffnungen des VfB 03 Hilden II auf einen Ausgleich zeitig aus: Hildens Anschlusstreffer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wurde durch den ehemaligen Gladbacher in der 51. Minute bereits ausgekontert, Gnadental feierte insgesamt einen 4:1-Erfolg gegen das Schlusslicht und verbessert sich zumindest bis Sontag auf Rang acht. Entscheidender sind die Auswirkungen für Hilden II, denn nach dieser Pleite ist der Abstieg in die Bezirksliga besiegelt. 15 Punkte kann der VfB noch holen und damit auf 27 Punkte kommen - TuRU Düsseldorf hat auf dem ersten Abstiegsplatz bereits 28 Zähler.