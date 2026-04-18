 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Nächster Landesliga-Absteiger ist fix - und auch der Vizemeister?

Landesliga 1: Der VfB 03 Hilden ist mit seiner Reserve am Samstag abgestiegen - bei der DJK Gnadental gibt es die nächste Niederlage. DV Solingen lässt bei Union Nettetal wieder Punkte liegen.

von André Nückel · Heute, 22:10 Uhr · 0 Leser
Der VfB 03 Hilden II spielt künftig in der Bezirksliga.
Der VfB 03 Hilden II spielt künftig in der Bezirksliga. – Foto: Udo Waffenschmidt

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Landesliga 1
Bezirksliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert

Die Samstagsspiele der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, haben am 28. Spieltag ebenfalls wieder für einigen Gesprächsstoff gesorgt: Der VfB 03 Hilden II ist bei der DJK Gnadental abgestiegen, aufstiegen wird nach seinem Remis bei Union Nettetal der DV Solingen vermutlich nicht mehr.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

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Heute, 17:00 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
1
1
Abpfiff
Der DV Solingen ging zwar beim Oberliga-Absteiger Union Nettetal dank Cedrik Mvondo nach nur 15 Minuten in Führung, doch der Ausgleich sollte nicht allzu später folgen: Florian Wolters ließ den Ball zum 1:1 im Netz zappeln und markierte damit auch schon den Endstand (27.). Damit gewinnen die Solinger zum fünften Mal in Folge nicht und hätten bei einem Sieg des SC Kapellen-Erft bei der VSF Amern am Sonntag bereits acht Punkte Rückstand auf Rang zwei. Die Vizemeisterschaft wäre damit vom Tisch. Nettetal bleibt dagegen im oberen Mittelfeld.

Heute, 18:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
4
1
Abpfiff
Ex-Bundesliga-Spieler Ibrahima Traoré traf für die DJK Gnadental zum ersten Mal! Sein Tor war auch wichtig, denn es bremste die Hoffnungen des VfB 03 Hilden II auf einen Ausgleich zeitig aus: Hildens Anschlusstreffer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wurde durch den ehemaligen Gladbacher in der 51. Minute bereits ausgekontert, Gnadental feierte insgesamt einen 4:1-Erfolg gegen das Schlusslicht und verbessert sich zumindest bis Sontag auf Rang acht. Entscheidender sind die Auswirkungen für Hilden II, denn nach dieser Pleite ist der Abstieg in die Bezirksliga besiegelt. 15 Punkte kann der VfB noch holen und damit auf 27 Punkte kommen - TuRU Düsseldorf hat auf dem ersten Abstiegsplatz bereits 28 Zähler.

Morgen, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:00live
Spieltext ASV Süchteln - TSV Solingen

Morgen, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:30
Spieltext FC Kosova - SSV Born

Morgen, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:00live
Spieltext FC Remscheid - TuRU 80

Morgen, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:00
Spieltext VSF Amern - SC Kapellen

Gestern, 19:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
3
2
Abpfiff

Die SG Unterrath festigt ihre Position im oberen Mittelfeld und setzt sich in einer intensiven Partie gegen den SC Velbert durch, der damit weiter im Tabellenmittelfeld feststeckt. Shuki Hamanosono brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (38.), ehe Antonio Munoz-Bonilla direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte (47.). Velbert blieb im Spiel und verkürzte durch Ahmet Gülmez (65.), wodurch die Begegnung wieder offen wurde. In der Schlussphase sorgte Elias Dian für die Vorentscheidung (89.), auch wenn Velbert durch Phil Britscho in der Nachspielzeit noch einmal herankam (90.+3). Unterrath dürfte mit 39 Punkten den Klassenerhalt sicher haben, das sieht bei Velbert mit 35 Zählern noch anders aus.

Gestern, 20:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
1
2
Abpfiff
+Video

Tabellenführer 1. Spvg. Solingen Wald 03 erfüllt seine Pflichtaufgabe und bleibt klar an der Spitze, während Victoria Mennrath weiter im unteren Mittelfeld festhängt und den Abstand nach unten nicht vergrößern kann. Marco Donato Cirillo brachte die Gäste in Führung (26.), ehe Mennrath per Foulelfmeter ausglich (53.). Doch erneut war Cirillo zur Stelle und erzielte den entscheidenden Treffer zum 2:1 (68.). Solingen 03 zeigt damit eine Reaktion auf das 2:6 gegen Unterrath, Mennrath hätte den Zähler gegen den Spitzenreiter im Rennen um den Ligaverbleib gerne mitgenommen.

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Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
Sa., 25.04.26 16:00 Uhr DV Solingen - VSF Amern
So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Velbert - Victoria Mennrath
So., 26.04.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Union Nettetal
So., 26.04.26 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Remscheid
So., 26.04.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - ASV Einigkeit Süchteln
So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DJK Gnadental
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SG Unterrath

30. Spieltag
Sa., 02.05.26 17:30 Uhr SC Union Nettetal - FC Remscheid
So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. FC Wülfrath
So., 03.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TuRU Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TSV Solingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DV Solingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Kapellen-Erft
So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - SC Velbert
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VfB 03 Hilden II

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