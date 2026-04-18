Nächster Landesliga-Absteiger ist fix - und auch der Vizemeister?

Die Samstagsspiele der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, haben am 28. Spieltag ebenfalls wieder für einigen Gesprächsstoff gesorgt: Der VfB 03 Hilden II ist bei der DJK Gnadental abgestiegen, aufstiegen wird nach seinem Remis bei Union Nettetal der DV Solingen vermutlich nicht mehr.
Die SG Unterrath festigt ihre Position im oberen Mittelfeld und setzt sich in einer intensiven Partie gegen den SC Velbert durch, der damit weiter im Tabellenmittelfeld feststeckt. Shuki Hamanosono brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (38.), ehe Antonio Munoz-Bonilla direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte (47.). Velbert blieb im Spiel und verkürzte durch Ahmet Gülmez (65.), wodurch die Begegnung wieder offen wurde. In der Schlussphase sorgte Elias Dian für die Vorentscheidung (89.), auch wenn Velbert durch Phil Britscho in der Nachspielzeit noch einmal herankam (90.+3). Unterrath dürfte mit 39 Punkten den Klassenerhalt sicher haben, das sieht bei Velbert mit 35 Zählern noch anders aus.
Tabellenführer 1. Spvg. Solingen Wald 03 erfüllt seine Pflichtaufgabe und bleibt klar an der Spitze, während Victoria Mennrath weiter im unteren Mittelfeld festhängt und den Abstand nach unten nicht vergrößern kann. Marco Donato Cirillo brachte die Gäste in Führung (26.), ehe Mennrath per Foulelfmeter ausglich (53.). Doch erneut war Cirillo zur Stelle und erzielte den entscheidenden Treffer zum 2:1 (68.). Solingen 03 zeigt damit eine Reaktion auf das 2:6 gegen Unterrath, Mennrath hätte den Zähler gegen den Spitzenreiter im Rennen um den Ligaverbleib gerne mitgenommen.
29. Spieltag
Sa., 25.04.26 16:00 Uhr DV Solingen - VSF Amern
So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Velbert - Victoria Mennrath
So., 26.04.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Union Nettetal
So., 26.04.26 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Remscheid
So., 26.04.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - ASV Einigkeit Süchteln
So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DJK Gnadental
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SG Unterrath
30. Spieltag
Sa., 02.05.26 17:30 Uhr SC Union Nettetal - FC Remscheid
So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. FC Wülfrath
So., 03.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TuRU Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TSV Solingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DV Solingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Kapellen-Erft
So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - SC Velbert
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VfB 03 Hilden II