Nächster Landesliga-Absteiger ist fix

Der Abend hätte für Concordia Hamburg kaum besser laufen können. Der Tabellenführer erledigte seine eigene Aufgabe gegen den Barsbütteler SV und erhielt gleichzeitig gleich mehrfach Schützenhilfe: Der Bramfelder SV, der SV Altengamme und der SC Condor Hamburg ließen allesamt Punkte liegen. Damit wächst der Vorsprung an der Spitze weiter an - und die Frage nach dem möglichen Meisterstück wird immer lauter. Im Tabellenkeller verschaffte sich zudem der Oststeinbeker SV mit einem Kantersieg Luft und zog am Hamm United FC vorbei.
Update am Samstag: Der zweite Absteiger der Landesliga Hansa steht fest: Der Sport-Club Eilbek muss nach der 2:5-Heimniederlage gegen den USC Paloma II den Gang in die Bezirksliga antreten. Es ist bereits der dritte Landesliga-Absteiger der Saison, am Freitag stieg der Klub Kosova in der Landesliga Hammonia ab.
Der ASV Hamburg hat einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert und den Hamm United FC weiter unter Druck gesetzt. Nach der Führung von Josiah-Frimpong Basoah (32.) gelang Hamm zwar durch Hiroto Hashida schnell der Ausgleich (37.), doch noch vor der Pause stellte Jose Adulai Balde per Foulelfmeter den Endstand her (41.). Während sich der ASV mit nun 36 Punkten weiter stabilisiert, rutscht Hamm durch die Ergebnisse der Konkurrenz auf einen Abstiegsplatz ab.
Auch der SV Altengamme ließ Punkte liegen. Der HSV Barmbek-Uhlenhorst führte nach Treffern von Benjamin Arhin Baffour (10.) und Makoto Ayano (39.) bereits komfortabel, ehe Altengamme zurückkam. Noch vor der Pause verkürzte Noah Joel Wegener tief in der Nachspielzeit (45.+17), ehe Jonas Friedrich Buck in der zweiten Hälfte den Ausgleich erzielte (70.). Damit verliert Altengamme weiter Boden auf die Spitze.
Tabellenführer Concordia Hamburg erledigte seine Pflichtaufgabe nüchtern und setzte sich mit 1:0 gegen den Barsbütteler SV durch. Den einzigen Treffer erzielte Modou Lamin Jammeh bereits in der 24. Minute. Mehr brauchte Concordia nicht, um den Vorsprung an der Spitze weiter auszubauen. Nach den Patzern der Konkurrenz wächst die Hoffnung auf die Meisterschaft spürbar. Zumal der Spitzenreiter auch noch ein Nachholspiel sein Eigen weiß.
Der Bramfelder SV hat im Titelrennen einen herben Rückschlag kassiert. Zwar führten die Gastgeber nach Treffern von Edward Pfister (18.) und Robin Sitzlach (36.), doch der VfL Lohbrügge schlug eindrucksvoll zurück. Tadiwanashe Carlton Garise (31.) und Joshua-Daniel Czech per Foulelfmeter (40.) glichen zunächst aus, ehe Pascal Bäker mit einem Doppelpack direkt nach der Pause (46., 47.) die Partie komplett drehte. Lohbrügge festigt damit seine starke Position im oberen Mittelfeld.
Der Oststeinbeker SV hat im Abstiegskampf ein deutliches Zeichen gesetzt und den Ahrensburger TSV mit 9:1 überrollt. Bereits nach sechs Minuten führten die Gastgeber durch einen Doppelpack von Ayoub Brahimi (1., 4.) und ein Tor von Elmedin Serif Smajasevic (6.) mit 3:0. Zwar verkürzte Yasin Malik Arslan per Foulelfmeter (17.), doch danach spielte nur noch Oststeinbek. Baran-Musa Kocuk traf doppelt (40., 53.), ebenso Mustafa Zazai (59., 89.), dazu waren Eclessias Akplaka (73.) und David Tiago Gandra Lopes (90.) erfolgreich. Mit dem Sieg springt Oststeinbek auf Rang 13 und verdrängt Hamm auf einen Abstiegsplatz.
Das spannendste Spiel des Abends lieferten der SC Condor Hamburg und der Rahlstedter SC. Die Gäste erwischten einen Traumstart und führten nach Treffern von Nicolae Chitan (3.), Chahed Bamba (10.) und Ubeydullah Özbek (20.) früh mit 3:1, nachdem zwischenzeitlich Marko Tadic verkürzt hatte (12.). Edwin James Satzer brachte Condor vor der Pause wieder heran (30.), doch Özbek stellte nach dem Seitenwechsel zunächst den alten Abstand wieder her (56.). Die Gastgeber kamen jedoch noch einmal zurück: Soleiman Kazizada (67.) und Finn Kruse (70.) sorgten für das 4:4-Endergebnis. Auch für Condor war das Remis ein Rückschlag.
Der USC Paloma II erwischte einen perfekten Start und stellte früh die Weichen auf Sieg. Bereits nach zwölf Minuten führten die Gäste durch Treffer von Max Nicolai Selch (5.) und Frederik-Joe Boblai (12.) mit 2:0, ehe Jon Bennet Goedeke in der 24. Minute auf 3:0 erhöhte.
Der Sport-Club Eilbek zeigte jedoch Moral und kämpfte sich zurück in die Partie. Niko Scharnhorst verkürzte zunächst in der 32. Minute und brachte die Gastgeber kurz nach der Pause mit seinem zweiten Treffer wieder heran (51.). Beim Stand von 2:3 keimte noch einmal Hoffnung auf, doch in der Schlussphase sorgte der USC für die Entscheidung. Emil Alfons Appel stellte den Zwei-Tore-Abstand wieder her (78.), ehe Edvin Isic nur zwei Minuten später den Endstand markierte (80.).
Mit dem Sieg verbessert sich der USC Paloma II auf 42 Punkte und zieht mit dem HSV Barmbek-Uhlenhorst gleich. Der Sport-Club Eilbek dagegen steht nach 28 Spieltagen bei 19 Punkten und kann den Klassenerhalt nicht mehr erreichen. Der Abstieg ist für Eilbek besonders bitter, weil der Verein erst im vergangenen Jahr den Klassenerhalt geschafft hatte. Nun endet das zweite Jahr in der Landesliga Hansa vorzeitig mit dem Gang zurück in die Bezirksliga. Ausschlaggebend waren vor allem die anhaltenden defensiven Probleme: Bereits 87 Gegentore kassierte das Team in dieser Saison - Ligahöchstwert hinter Schlusslicht Ahrensburger TSV, der schon länger als Absteiger feststeht.
Während der USC die Saison im gesicherten Mittelfeld ausklingen lassen kann, beginnt für Eilbek nun frühzeitig die Planung für den Neustart eine Liga tiefer.
30. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - ASV Hamburg
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - Sport-Club Eilbek
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Hamm United FC - SC Condor Hamburg
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - Rahlstedter SC
Sa., 16.05.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Oststeinbeker SV
Sa., 16.05.26 15:00 Uhr VfL Lohbrügge - SC Vier- und Marschlande
So., 17.05.26 13:00 Uhr USC Paloma II - FC Voran Ohe
So., 17.05.26 15:30 Uhr Ahrensburger TSV - HSV Barmbek-Uhlenhorst
27. Spieltag
Fr., 22.05.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - VfL Lohbrügge
Fr., 22.05.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - USC Paloma II
So., 24.05.26 15:00 Uhr FC Voran Ohe - SV Altengamme
So., 24.05.26 15:00 Uhr Rahlstedter SC - Hamm United FC
So., 24.05.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Barsbütteler SV
So., 24.05.26 15:00 Uhr Sport-Club Eilbek - Ahrensburger TSV
So., 24.05.26 15:00 Uhr ASV Hamburg - Bramfelder SV
So., 24.05.26 15:00 Uhr Oststeinbeker SV - Concordia Hamburg
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