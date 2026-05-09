Nächster Landesliga-Absteiger ist fix Landesliga Hansa: Concordia Hamburg baut Vorsprung aus, VfL Lohbrügge überrascht beim Bramfelder SV, Oststeinbeker SV feiert 9:1-Gala gegen Ahrensburger TSV. Sport-Club Eilbek steigt nach 2:5 gegen USC Paloma II ab, zweiter Absteiger neben dem Ahrensburger TSV steht fest. von red · Heute, 23:01 Uhr · 0 Leser

Archivfoto des SC Eilbek. – Foto: Claus Miesner

Der Abend hätte für Concordia Hamburg kaum besser laufen können. Der Tabellenführer erledigte seine eigene Aufgabe gegen den Barsbütteler SV und erhielt gleichzeitig gleich mehrfach Schützenhilfe: Der Bramfelder SV, der SV Altengamme und der SC Condor Hamburg ließen allesamt Punkte liegen. Damit wächst der Vorsprung an der Spitze weiter an - und die Frage nach dem möglichen Meisterstück wird immer lauter. Im Tabellenkeller verschaffte sich zudem der Oststeinbeker SV mit einem Kantersieg Luft und zog am Hamm United FC vorbei. Update am Samstag: Der zweite Absteiger der Landesliga Hansa steht fest: Der Sport-Club Eilbek muss nach der 2:5-Heimniederlage gegen den USC Paloma II den Gang in die Bezirksliga antreten. Es ist bereits der dritte Landesliga-Absteiger der Saison, am Freitag stieg der Klub Kosova in der Landesliga Hammonia ab.

Der ASV Hamburg hat einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert und den Hamm United FC weiter unter Druck gesetzt. Nach der Führung von Josiah-Frimpong Basoah (32.) gelang Hamm zwar durch Hiroto Hashida schnell der Ausgleich (37.), doch noch vor der Pause stellte Jose Adulai Balde per Foulelfmeter den Endstand her (41.). Während sich der ASV mit nun 36 Punkten weiter stabilisiert, rutscht Hamm durch die Ergebnisse der Konkurrenz auf einen Abstiegsplatz ab.

Der USC Paloma II erwischte einen perfekten Start und stellte früh die Weichen auf Sieg. Bereits nach zwölf Minuten führten die Gäste durch Treffer von Max Nicolai Selch (5.) und Frederik-Joe Boblai (12.) mit 2:0, ehe Jon Bennet Goedeke in der 24. Minute auf 3:0 erhöhte. Der Sport-Club Eilbek zeigte jedoch Moral und kämpfte sich zurück in die Partie. Niko Scharnhorst verkürzte zunächst in der 32. Minute und brachte die Gastgeber kurz nach der Pause mit seinem zweiten Treffer wieder heran (51.). Beim Stand von 2:3 keimte noch einmal Hoffnung auf, doch in der Schlussphase sorgte der USC für die Entscheidung. Emil Alfons Appel stellte den Zwei-Tore-Abstand wieder her (78.), ehe Edvin Isic nur zwei Minuten später den Endstand markierte (80.). Mit dem Sieg verbessert sich der USC Paloma II auf 42 Punkte und zieht mit dem HSV Barmbek-Uhlenhorst gleich. Der Sport-Club Eilbek dagegen steht nach 28 Spieltagen bei 19 Punkten und kann den Klassenerhalt nicht mehr erreichen. Der Abstieg ist für Eilbek besonders bitter, weil der Verein erst im vergangenen Jahr den Klassenerhalt geschafft hatte. Nun endet das zweite Jahr in der Landesliga Hansa vorzeitig mit dem Gang zurück in die Bezirksliga. Ausschlaggebend waren vor allem die anhaltenden defensiven Probleme: Bereits 87 Gegentore kassierte das Team in dieser Saison - Ligahöchstwert hinter Schlusslicht Ahrensburger TSV, der schon länger als Absteiger feststeht. Während der USC die Saison im gesicherten Mittelfeld ausklingen lassen kann, beginnt für Eilbek nun frühzeitig die Planung für den Neustart eine Liga tiefer. ________________ Landesliga Hansa: die Spiele am Sonntag