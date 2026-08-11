Nächster Kreisliga-Transfer und neuer Co-Trainer News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Gestern, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nico Schoch

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das? Dabei begrüßt die Oberliga-Reserve der Young Boys Reutlingen den nächsten Zugang, in Hüttlingen gibt es einen neuen Co-Trainer.

+++ Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg +++

Young Boys Reutlingen II Young Boys Reutlingen II begrüßt mit Andi Bojka einen Rückkehrer für die U23. Der 22-jährige Sechser wurde größtenteils in Eningen ausgebildet, schaffte dort den Sprung in die erste Mannschaft und sammelte Bezirksliga-Erfahrung. Anschließend lief Bojka bereits zwei Jahre für die Reutlinger U23 auf. Nach einer längeren Fußballpause arbeitet sich der lauf- und kampfstarke Mittelfeldspieler nun Schritt für Schritt zurück. Mit seiner Qualität, Einsatzbereitschaft und seinem ausgeprägten Mannschaftsgeist soll Bojka nach Erreichen seiner Topform zu einer wichtigen Verstärkung in der Kreisliga A2 werden. +++