Nächster Kreisliga-Transfer und neuer Co-Trainer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das? Dabei begrüßt die Oberliga-Reserve der Young Boys Reutlingen den nächsten Zugang, in Hüttlingen gibt es einen neuen Co-Trainer.
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Young Boys Reutlingen II begrüßt mit Andi Bojka einen Rückkehrer für die U23. Der 22-jährige Sechser wurde größtenteils in Eningen ausgebildet, schaffte dort den Sprung in die erste Mannschaft und sammelte Bezirksliga-Erfahrung. Anschließend lief Bojka bereits zwei Jahre für die Reutlinger U23 auf. Nach einer längeren Fußballpause arbeitet sich der lauf- und kampfstarke Mittelfeldspieler nun Schritt für Schritt zurück. Mit seiner Qualität, Einsatzbereitschaft und seinem ausgeprägten Mannschaftsgeist soll Bojka nach Erreichen seiner Topform zu einer wichtigen Verstärkung in der Kreisliga A2 werden.
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Der TSV Hüttlingen verstärkt sein Trainerteam der Frauenmannschaft mit Alexander Seitz. Der bisherige Spieler der SG Hohenstadt beendet seine aktive Laufbahn und schlägt nun ein neues Kapitel ein. Künftig unterstützt er den TSV als Co-Trainer in der Frauen-Regionenliga Württemberg, Staffel 2. Seine Erfahrung aus der aktiven Zeit soll er nun an der Seitenlinie einbringen und das bestehende Trainerteam ergänzen. Der Verein freut sich auf die Zusammenarbeit und wünscht Seitz einen erfolgreichen Start in seiner neuen Rolle sowie eine erfolgreiche gemeinsame Saison.
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