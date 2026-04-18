Nächster Kreisliga-Rückzug und Bezirksliga-Transfer

– Foto: Hansjürgen Jablonski

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die Spvgg Unterrot II hat heute mitgeteilt, dass sie ihre Mannschaft aus dem laufenden Spielbetrieb zurückzieht. Die bisherigen Spiele wurden als Testspiele gewertet, die weiteren Spiele wurden abgesetzt. Die Tabelle wurde bereinigt.

SV Allmersbach – TSV Schmiden, bisher: 03.05.2026, neu: 13.05.2026, 19:30 Uhr

VfL Mainhardt – SG Oppenweiler/Strümpfelbach, bisher: 29.04.2026, neu: 12.05.2026, 19:30 Uhr

Spielverlegung in der Kreisliga A1:

VfL Winterbach – TB Beinstein, bisher: 19.04.2026, neu: 21.04.2026, 19:30 Uhr

POES Anagennisis Schorndorf – FSV Waiblingen II, bisher: 19.04.2026, neu: 29.04.2026, 19:45 Uhr

Spielverlegung in der Kreisliga A2:

VfR Murrhardt – FSV Weiler zum Stein, bisher: 23.05.2026, neu: 22.05.2026, 19:30 Uhr



Spielverlegungen gibt es:

in der Kreisliga A der Frauen: 18.04.2026, 17:00 Uhr: SGM DJK Bühlerzell/SC Bühlertann – TSV Sulzdorf, neuer Spielort: Sportplatz 1, Bühlerzell

in der Kreisliga B6, Herren: 19.04.2026, DJK Bühlerzell – FC Oberrot, neue Uhrzeit: 13:00 Uhr, Reserve: 11:00 Uhr

in der Kreisliga B6, Herren: 19.04.2026, SGM Rosengarten – SV Gailenkirchen, neue Uhrzeit: 15:15 Uhr, Reserve: 13:00 Uhr

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TSV Hüttlingen

Der TSV Hüttlingen setzt in der Bezirksliga Ostwürttemberg weiter auf die eigene Jugend und bindet mit Karim „Charif“ Charifou ein vielversprechendes Talent fest an den aktiven Bereich. Der aktuelle Kapitän der A-Jugend rückt zur neuen Saison auf – eine Personalie, die nicht nur sportlich, sondern auch symbolisch Gewicht hat.

Charif trainiert bereits seit der Rückrunde regelmäßig bei den Aktiven mit und hat mit sechs Einsätzen schon erste Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt. Dass ihm dieser Schritt zugetraut wird, kommt also keineswegs überraschend. Auf der Außenbahn bringt er Tempo, Robustheit und Zug zum Tor mit – Qualitäten, die im Männerfußball sofort gefragt sind. Künftig wird er mit der Rückennummer 34 für Hüttlingen auflaufen. Für den Verein ist dieser Aufrücker ein klares Bekenntnis zum eigenen Nachwuchs und zum eingeschlagenen Weg.

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