Nächster Kreisliga-Rückzug, Kurzschulung und Verlegungen

– Foto: Tobias Sellmaier

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Kinderkurzschulung am Montag, den 23. März beim TSV Ofterdingen Von der Aufgabe zur Entwicklung – kleine Impulse, große Wirkung

Kinder kommen ins Training, um zu spielen, sich auszuprobieren und besser zu werden. Doch was macht den Unterschied zwischen „Beschäftigen“ und echter Entwicklung?

In dieser Kurzschulung erleben Sie, wie kleine Veränderungen große Wirkung entfalten können. Mit Martin Vöhringer und Claus Ulmer erfahren Sie wie man gezielt

durch kleine Impulse und klug gesteuerte Spielformen ein kindgerechtes Coaching auslösen kann.

Praxisnah, aktiv und direkt umsetzbar: Sie entwickeln eigene Ideen, probieren Coachingmethoden aus und nehmen konkrete Werkzeuge für Ihren Trainingsalltag mit.

Gestalten Sie Training bewusst – und machen Sie Ihre Spielerinnen und Spieler Schritt für Schritt besser. Für alle Kindertrainer die dazu lernen wollen.

Bitte vorbei kommen, am Montag 23.03. , ab 18:00 Uhr beim TSV Ofterdingen, Sportkleidung nicht vergessen.

Zusätzlich wird diese aktive Teilnahme mit 5 Lerneinheiten für die Lizenzverlängerung angerechnet. Für alle Kindertrainer eine Mussschulung um neue Fußballideen aufzugreifen und den Fußballhorizont zu erweitern, runter vom Sofa, rein in diese kostenfreie Kurzschulung.

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Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Folgende Uhrzeitverlegungen gab es bei den Spielen:

Kreisliga B1: SV Hegnach – TSV Miedelsbach, 29.03.2026, bisher: 15:00 Uhr, neu: 15:30 Uhr

Kreisliga B4: SV Hegnach II – TSV Miedelsbach II, 29.03.2026, bisher: 12:45 Uhr, neu: 18:00 Uhr

Spielortverlegung in der Kreisliga A4 und A4-Reserve:

22.03.2026: Reserve: TSV Dünsbach – Spvgg Hengstfeld-Wallhausen, 13:00 Uhr, Kunstrasenplatz TSV Gerabronn

A4: TSV Dünsbach – Spvgg Hengstfeld-Wallhausen, 15:00 Uhr, Kunstrasenplatz TSV Gerabronn

Kreisliga B6 / B6-Reserven:

TAHV Gaildorf - FC Oberrot, der TAHV hat die Spiele abgesagt, die zweite Mannschaft aus dem Wettbewerb zurückgezogen.

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