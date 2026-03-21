Nächster Kreisliga-Rückzug, Kurzschulung und Verlegungen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Kinderkurzschulung am Montag, den 23. März beim TSV Ofterdingen
Von der Aufgabe zur Entwicklung – kleine Impulse, große Wirkung
In dieser Kurzschulung erleben Sie, wie kleine Veränderungen große Wirkung entfalten können. Mit Martin Vöhringer und Claus Ulmer erfahren Sie wie man gezielt
durch kleine Impulse und klug gesteuerte Spielformen ein kindgerechtes Coaching auslösen kann.
Praxisnah, aktiv und direkt umsetzbar: Sie entwickeln eigene Ideen, probieren Coachingmethoden aus und nehmen konkrete Werkzeuge für Ihren Trainingsalltag mit.
Gestalten Sie Training bewusst – und machen Sie Ihre Spielerinnen und Spieler Schritt für Schritt besser. Für alle Kindertrainer die dazu lernen wollen.
Bitte vorbei kommen, am Montag 23.03. , ab 18:00 Uhr beim TSV Ofterdingen, Sportkleidung nicht vergessen.
Zusätzlich wird diese aktive Teilnahme mit 5 Lerneinheiten für die Lizenzverlängerung angerechnet. Für alle Kindertrainer eine Mussschulung um neue Fußballideen aufzugreifen und den Fußballhorizont zu erweitern, runter vom Sofa, rein in diese kostenfreie Kurzschulung.
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Folgende Uhrzeitverlegungen gab es bei den Spielen:
Kreisliga B1: SV Hegnach – TSV Miedelsbach, 29.03.2026, bisher: 15:00 Uhr, neu: 15:30 Uhr
Kreisliga B4: SV Hegnach II – TSV Miedelsbach II, 29.03.2026, bisher: 12:45 Uhr, neu: 18:00 Uhr
Spielortverlegung in der Kreisliga A4 und A4-Reserve:
22.03.2026: Reserve: TSV Dünsbach – Spvgg Hengstfeld-Wallhausen, 13:00 Uhr, Kunstrasenplatz TSV Gerabronn
A4: TSV Dünsbach – Spvgg Hengstfeld-Wallhausen, 15:00 Uhr, Kunstrasenplatz TSV Gerabronn
Kreisliga B6 / B6-Reserven:
TAHV Gaildorf - FC Oberrot, der TAHV hat die Spiele abgesagt, die zweite Mannschaft aus dem Wettbewerb zurückgezogen.
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