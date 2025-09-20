Nächster Kracher vor der Brust

Überhaupt nichts zu verlieren hat die SG Kirchardt. Sie darf am Sonntag erneut zuhause antreten, trifft dort aber auf den aktuellen Tabellenführer FK Srbija Mannheim und ist dementsprechend klarer Außenseiter. Anpfiff im Kettendwald ist um 15 Uhr.

Sie ist da und damit ist zu rechnen gewesen. "Es war jedem von uns klar, dass wir irgendwann die erste Niederlage kassieren würden", sagt Stefan Stötzl rückblickend zum 2:7 gegen den FV Brühl. Dabei hätte es laut dem Co-Trainer trotz des klaren Endergebnisses nicht so weit kommen müssen, "weil wir nach unserer 1:0-Führung zwei Freiläufe mit der Chance auf weitere Tore hatten und wenn wir das 2:0 gemacht hätten, hätte das Ganze einen anderen Spielverlauf genommen."

Die SGler ließen die Gelegenheiten jedoch ungenutzt, Brühl schlug im Stile einer Spitzenmannschaft zurück und bei den Kirchardtern fiel der Unparteiische zunehmend in Ungnade. Laut Stötzl trugen aber auch andere Vorkommnisse dazu bei: "Bei uns Spielern kam eine Hektik auf dem Feld auf, wie wir das in den vorherigen Spielen nicht hatten und von außen genauso." Generell hat der 30-Jährige, "zu viel Negativität", rund um die Mannschaft ausgemacht.