Nächster Kracher vor der Brust

Überhaupt nichts zu verlieren hat die SG Kirchardt. Sie darf am Sonntag erneut zuhause antreten, trifft dort aber auf den aktuellen Tabellenführer FK Srbija Mannheim und ist dementsprechend klarer Außenseiter. Anpfiff im Kettendwald ist um 15 Uhr.
Sie ist da und damit ist zu rechnen gewesen. "Es war jedem von uns klar, dass wir irgendwann die erste Niederlage kassieren würden", sagt Stefan Stötzl rückblickend zum 2:7 gegen den FV Brühl. Dabei hätte es laut dem Co-Trainer trotz des klaren Endergebnisses nicht so weit kommen müssen, "weil wir nach unserer 1:0-Führung zwei Freiläufe mit der Chance auf weitere Tore hatten und wenn wir das 2:0 gemacht hätten, hätte das Ganze einen anderen Spielverlauf genommen."
Die SGler ließen die Gelegenheiten jedoch ungenutzt, Brühl schlug im Stile einer Spitzenmannschaft zurück und bei den Kirchardtern fiel der Unparteiische zunehmend in Ungnade. Laut Stötzl trugen aber auch andere Vorkommnisse dazu bei: "Bei uns Spielern kam eine Hektik auf dem Feld auf, wie wir das in den vorherigen Spielen nicht hatten und von außen genauso." Generell hat der 30-Jährige, "zu viel Negativität", rund um die Mannschaft ausgemacht.
Mit einer gestiegenen Erwartungshaltung nach dem sehr guten Saisonstart habe dies aber nichts zu tun, versicherte Stötzl weiter und macht einen Haken hinter das Brühl-Spiel: "Lieber verliere ich gegen so eine Mannschaft, als gegen einen direkten Konkurrenten, weil für uns jeder Punkt für den Klassenerhalt zählt."
Am Sonntag geht es ähnlich anspruchsvoll weiter. Der Co. sagt über Srbija Mannheim: "Das ist die beste Mannschaft der Liga und daher noch einen Tick stärker einzuordnen als Brühl." Nach zwei klaren Niederlagen 2024/25 – 2:6 und 0:5 – wissen die Kirchardter ganz genau, was auf sie zukommt. Verzichten müssen sie dann auf ihren anderen Co-Trainer. Markus Willert muss nach seiner gelb-roten Karte gegen Brühl einmal zuschauen.