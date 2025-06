Nächster Kracher! Steinwedel wechselt zu Ramlingen-Ehlershausen

Ab sofort wird Silas Steinwedel für den Landesligisten auf dem Platz stehen. Der 23-Jährige wechselte in der U15 von Hannover 96 zum SV Werder Bremen ins NLZ und blieb dort bis zur U19. Seine erste Station im Seniorenfussball machte Steinwedel dann für den VfV Hildesheim in der Regionalliga. Von 2021 bis 2023 blieb der 1.84M-Mann in Hildesheim und absolvierte 51 Regionalliga-Partien, wobei er drei Mal traf.

Zur Saison 23/24 schloss sich der Mittelfeldspieler dann dem TSV Havelse an und blieb auch bis zuletzt beim TSV unter Vertrag, konnte allerdings nie auf dem Feld stehen und hatte demnach nicht wirklich einen hohen Anteil am Aufstieg in die dritte Liga. Steinwedel ist im Mittelfeld zentral flexibel einsetzbar und wurde durch seine Zeit in Bremen perfekt technisch und spielintelligent ausgebildet.