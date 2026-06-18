Nächster Kracher für Solingen 03: Mittelfeldmann kommt aus Siegen Oberliga Niederrhein: "Nicht kleckern, sondern klotzen" könnte bislang über den Transferambitionen von Aufsteiger 1. Spvg Solingen-Wald 03 stehen. In Georgios Mavroudis stand die neueste Verpflichtung der Klingenstädter zuvor für Regionalligist Sportfreunde Siegen unter Vertrag. von Markus Becker · Heute, 13:12 Uhr · 0 Leser

Georgios Mavroudis wechselt in die Klingenstadt. – Foto: HMB-Media

Nach dem Durchmarsch von der Bezirks- in die Oberliga scheint die 1. Spvg Solingen-Wald 03 auch auf dem neuen Niveau nicht nur mitschwimmen zu wollen. Mit Georgios Mavroudis schnappt sich der Aufsteiger nicht nur einen auf Oberliga-Niveau erprobten Akteur, sondern auch einen Spieler, der nach Vereinsangaben zusätzlich die "Tradition griechischer Spieler bei 03" fortsetzen soll.

Mavroudis: "Ein Traditionsverein mit einer spannenden Perspektive" "Ich habe mich für Solingen 03 entschieden, weil ich vom ersten Gespräch an ein sehr gutes Gefühl hatte. Peter Resvanis hat mir den Weg des Vereins sehr klar aufgezeigt, und ich hatte sofort Lust, Teil davon zu werden und hier gemeinsam etwas aufzubauen", erklärt Mavroudis. "Solingen 03 ist ein Traditionsverein mit einer spannenden Perspektive. Ich möchte hier mit anpacken, Verantwortung übernehmen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Ich freue mich sehr auf die Oberliga Niederrhein, auf die Fans und auf die Aufgabe in der Klingenstadt." Dabei wagt Mavroudis den Schritt aus dem gewohnten Umfeld im Siegerland und erstmals an den Niederrhein. Mit den Spotfreunden Siegen gelang dem 24-Jährigen in der Saison 2024/25 als Stammspieler der Sprung in die Regionalliga, wo er allerdings nur noch vier Mal zum Einsatz kam. Nun wagt er also einen neuen Anlauf in der Klingenstadt, womit er das schon jetzt breite Feld prominenter Zugänge nur noch erweitert.

>>> Das ist Georgios Mavroudis Cheftrainer Daniele Varveri sieht großes Potenzial im Neuankömmling: "Mit Georgios Mavroudis verpflichten wir einen vielseitig einsetzbaren Spieler, der durch enorme Laufstärke, Einsatzbereitschaft und einem guten linken Fuß hervorsticht." Zudem bringt der Mittelfeldspieler trotz seines jungen Alters bereits höherklassige Erfahrung mit. "Dieser Mix macht ihn zu einem sehr interessanten Spieler, der uns im Zentrum noch mehr Variabilität ermöglicht."