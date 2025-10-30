Nächster Kracher für Landshut - Bogen empfängt Vornbach

Der Rückrundenauftakt der Landesliga Mitte hat gleich ein richtiges Schmankerl im Angebot. Der Tabellenzweite TSV Seebach hat den souveränen Primus SpVgg Landshut zu Gast. Der inzwischen fünfmal in Folge ungeschlagene TSV Bogen kreuzt mit der DJK Vornbach die Klingen. Als Favorit geht der SSV Eggenfelden in das Heimspiel gegen den Rangletzten TB 03 Roding. Der 1. FC Passau ist gegen den TSV Bad Abbach ebenfalls leicht favorisiert. Der FC Dingolfing muss beim abstiegsgefährdeten FC Kosova Regensburg ran und der FC Teisbach steht vor dem schweren Gang zur SpVgg Lam.

Personalien: Die Kicker vom Esper sind weiterhin arg gebeutelt. Im Spiel gegen Bogen verletzte sich Kapitän Tobias Ederer und muss passen. Außerdem stehen Alexander Fuchs, Leon Reisinger, Leon Rötzer und Tormann Sebastian Rötzer sowie Moritz Grünig auf der Ausfallliste.

Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): "Nach der unglücklichen Niederlage gegen Bogen steht am Wochenende wieder ein Duell bei einer Top-Mannschaft auf dem Programm. Eggenfelden hatte zwar eine kleine Durststrecke, aber zeigte zuletzt beim Heimsieg gegen Burglengenfeld eine sehr starke Leistung. Wir selbst dürfen uns von der Partie gegen Bogen nicht runterziehen lassen. Die läuferische und kämpferische Einstellung war absolut okay. Wir müssen eine Trotzreaktion zeigen. Nach dem Abschluss der Hinrunde wagen wir für die Rückrunde einen Neustart, da wir viele Spiele unglücklich verloren haben. Ich bin mir sicher, dass sich das Blatt im Laufe einer Saison wenden wird.“

Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "28 Punkte nach der Vorrunde sind nach dem großen Umbruch eine hervorragende Bilanz. Roding steht mit acht Zählern deutlich schlechter da als erwartet. Wir haben großen Respekt vor dieser durchaus gut besetzten Truppe, gegen die wir im Hinspiel erst in der Nachspielzeit den Ausgleich machen konnten. Daheim wollen wir aber mit Engagement und Leidenschaft drei Zähler holen. Das ist unser klares Ziel."Personalien: Ankido Abraham ist gesperrt. Ansonsten fehlen nur die Langzeitausfälle.

Mateo Jerkovic (Sportlicher Leiter TSV Bogen): "Mit Vornbach kommt eine spielstarke Truppe zu uns, die als eine Aufsteiger eine hervorragende Vorrunde gespielt hat. Gegenüber dem glücklichen Erfolg gegen Roding werden wir uns in allen Bereichen wieder steigern müssen, um unsere Ungeschlagen-Serie fortsetzen zu können."Personalien: Michael Faber hat zwar gegen Roding nochmal eine Halbzeit auf die Zähne gebissen. Für den ehemaligen Jahn-Profi ist nun aber endgültig Winterpause. Jonas Gmeinwieser ist ebenfalls außer Gefecht. Michael Kraskov hingegen steht erstmals nach seiner langen Rotsperre wieder im Aufgebot.Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Wir müssen vor allem defensiv als komplettes Team wieder konzentrierter agieren, da wir es in den letzten beiden Partien den Gegnern teilweise zu einfach gemacht haben, zu Torerfolgen zu kommen. In Bogen treffen wir auf einen unangenehmen Gegner, der einen Lauf hat und aktuell wenig Gegentreffer kassiert. Trotzdem wollen wir nicht leer ausgehen und werden dementsprechend auftreten."Personalien: Ob der bereits in Bad Kötzting fehlende Abwehrchef Thomas Schacherbauer wieder auflaufen kann, ist mehr als fraglich.

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr FC Kosova Regensburg FC Dingolfing





Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): "Mit den FC Dingolfing kommt meiner Meinung nach eines der spielstärksten Teams der Landesliga Mitte zu uns an den Weinweg. Wenn wir die Punkte bei uns behalten wollen, müssen wir hinten gut stehen und die Dingolfinger Offensivkräfte, die in den letzten fünf Spielen im Schnitt drei Tore erzielten, unter Kontrolle bringen. Die Jungs sind nach dem letzten Heimsieg top motiviert und werden alles dafür tun, um den Trend fortzusetzen.



Manuel Wimmer (Sportlicher Leiter FC Dingolfing): "Mit zehn Punkten aus vier Spielen konnten wir den Oktober äußerst erfreulich gestalten. Die Jungs präsentieren sich mittlerweile sehr gefestigt und zeigen mit und gegen den Ball ein sehr ordentliches Niveau. Unser Ziel ist es, die Form zum Rückrundenstart in Regensburg zu bestätigen. Wie schwer es dort aber zu bestehen ist, haben wir im Frühjahr bei der damals verdienten Niederlage gemerkt. Wir wissen, was uns erwartet und was man gegen diese spielstarke Truppe auf den Platz bringen muss. Dennoch wollen mit einem positiven Ergebnis in die zweite Saisonhälfte starten."



Personalien: Neben den Langzeitverletzten sind auch Frode Füllner und Yannick Justvan weiterhin keine Optionen.









Der FC Dingolfing peilt auch beim FC Kosova Regensburg Zählbares an – Foto: Paul Hofer



















So., 02.11.2025, 14:00 Uhr SpVgg Lam FC Teisbach



Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): "Teisbach ist mittlerweile in der Liga angekommen und hat gezeigt, dass sie gegen jede Mannschaft mithalten kann. Deshalb stellen wir uns auf ein anderes Spiel als im Hinspiel ein. Trotzdem wollen wir auf heimischem Geläuf in die Erfolgsspur zurückkehren.“



Personalien: Neben den Dauerausfällen Benjamin Tolks und Simon Meindl müssen die Osserbuam wohl für den Rest des Jahres auf Simon Loderbauer verzichten. Der Spielgestalter laboriert an einem Leistenbruch. Zudem ist Daniel Gschwendtner nach seiner roten Karte im letzten Spiel für zwei Partien gesperrt worden.





Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Ein Auswärtsspiel in Lam ist so ziemlich eine der größten Herausforderungen, da dürfte wohl kaum jemand widersprechen. Der Gegner hat einen herausragenden Kader beisammen und spielt einen sehr attraktiven und variablen Fußball. Beim 0:6 im Hinspiel wurden uns klar die Grenzen aufgezeigt. Wir werden alles auf dem Platz lassen und so versuchen, die Partie möglichst offen zu halten."



Personalien: Gegenüber der Vorwoche muss Bastian Attenberger ersetzt werden.













So., 02.11.2025, 14:00 Uhr TSV Seebach SpVgg Landshut





Der Lagebericht über den TSV Seebach:



Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "In Lam haben wir in einer hart umkämpften Partie drei sehr wichtige Punkte geholt. Jetzt wartet direkt der nächste harte Brocken. Der TSV Seebach ist mit seinem erfahrenen Trainer und einer super Mannschaft in der Tabelle zu Recht mit oben platziert und wir wissen aus dem Hinspiel, wie schwer diese Truppe zu schlagen ist. Wir wollen aber an die beim Sieg in Lam gezeigte geschlossene Teamleistung anknüpfen und erneut alles reinwerfen. Beide Seiten wissen um die Wichtigkeit des Spiels, das wir natürlich positiv gestalten wollen. Personalien. Hinter dem Einsatz des am Knie verletzten Spielertrainers Maier steht ein Fragezeichen. Ansonsten gibt es keine Veränderungen.





